De acordo com a Lusa, citada pela SIC, fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) confirmou que as três aeronaves do tipo operadas no país estão fora de serviço.

Dois destes aviões estavam integrados no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) e ficaram recentemente inoperacionais. O terceiro, que serviria de substituição em caso de avaria, também se encontra indisponível.

Os Canadair, conhecidos pela sua capacidade de recolher grandes volumes de água diretamente de rios ou barragens, são considerados um recurso essencial nas fases críticas da época de fogos, sobretudo em incêndios de grande dimensão.

A ANEPC não especificou o motivo da indisponibilidade nem o prazo para o regresso das aeronaves à operação.