Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os dados disponibilizados esta quinta-feira à agência Lusa, neste período, foram investidos cerca de 8,55 milhões de euros (ME) na modernização e reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água e de saneamento, dos quais 3,25 milhões de euros destinados às redes de abastecimento de água e 5,30 milhões de euros às redes de saneamento.

“Este esforço financeiro tem permitido reforçar a fiabilidade das infraestruturas, aumentar a resiliência dos sistemas e assegurar uma gestão mais eficiente dos serviços prestados. No domínio do abastecimento de água, a estratégia dos serviços assenta numa abordagem integrada, que combina o investimento na renovação das infraestruturas com um forte reforço da capacidade operacional”, explicaram os SMASCB.

A capacidade de atuação, suportada por meios técnicos adequados e por equipas altamente especializadas, permite minimizar o volume de água perdido, reduzir tempos de resposta e garantir uma exploração cada vez mais eficiente da rede de abastecimento.

“Ao longo dos últimos cinco anos, os serviços municipalizados registaram níveis de água não faturada consistentemente reduzidos, variando entre 10,7% e 15,5%, tendo atingido em 2025 o melhor resultado da série, com apenas 10,7%”.

Este desempenho dos SMASCB resulta da conjugação entre um investimento contínuo nas infraestruturas e o profissionalismo das equipas operacionais, cuja atuação preventiva e capacidade de resposta rápida às ocorrências têm sido determinantes para reduzir as perdas reais de água.

No mesmo período, os serviços registaram 15.180 novos contratos e reativações de contadores, com uma média anual de 3.036.

Os dados indicam ainda que 2025 destacou-se com o maior crescimento do período, registando 3.452 contratos, o que equivale a uma subida de 14% relativamente a 2024 e a um aumento de 25% face a 2021.

Em contrapartida, registaram-se 4.582 rescisões de contratos ao longo dos cinco anos, com uma média anual estável de 916 processos.

“Estes indicadores não são apenas números estatísticos ou metros cúbicos de água. São o reflexo direto de uma estratégia concertada de fixação de pessoas, de captação de investimento e de reforço da coesão territorial no nosso concelho”, explicou o presidente da Câmara de Castelo Branco e do Conselho de Administração dos SMASCB, Leopoldo Rodrigues.

Já em relação à infraestrutura (indicador que reflete o ritmo da construção nova), foram executadas 903 novas ligações à rede de abastecimento de água nos últimos cinco anos, correspondendo a uma média anual de 181 novos ramais.

O ano passado registou o valor mais elevado do período, com 207 novas ligações, o que representa um crescimento de 40% face a 2024 e de 10% face a 2021.

A rede de águas residuais acompanhou esta tendência, com 478 novas ligações de saneamento executadas no mesmo período, uma média anual de 96.

Também aqui, 2025 foi o ano mais expressivo, com 118 novas ligações, traduzindo-se num aumento de 46% em comparação com o ano anterior e de 6% face a 2021.

“O confronto direto entre novos contratos e cessações confirma um saldo líquido positivo contínuo, indicando a atração de novos residentes, a reocupação de habitações e o crescimento sustentado dos serviços municipais no concelho de Castelo Branco”, vincou.

Após anos de perda populacional acentuada, plasmada nos Censos de 2021, os dados mais recentes das estimativas de população residente do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram uma inversão de tendência importante para o concelho de Castelo Branco.

De acordo com os mesmos dados do INE, o concelho de Castelo Branco registou um acréscimo de 4.051 residentes entre 2021 e 2025, passando de 54.146 para 58.197 habitantes.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.