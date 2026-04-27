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O apagão que afetou a Península Ibérica expôs a vulnerabilidade das infraestruturas energéticas e o impacto imediato que falhas inesperadas podem ter na vida quotidiana. Um ano depois, a DECO PROteste reforça a necessidade de preparação dos consumidores para eventuais situações semelhantes, sublinhando a importância de comportamentos preventivos.

Entre as principais recomendações está a criação de um kit de emergência doméstico com “bens essenciais, como água, alimentos não perecíveis, medicamentos, lanternas, rádio a pilhas e carregadores portáteis”. Este conjunto deve garantir autonomia durante pelo menos três dias e ser adaptado às necessidades de cada agregado familiar, sendo revisto regularmente.

A organização de um kit de emergência deve ser “acompanhada de uma manutenção periódica, idealmente de seis em seis meses”. Nesse processo, recomenda-se a verificação do estado de pilhas, baterias e equipamentos eletrónicos, como lanternas, rádios e powerbanks, que podem perder eficácia com o tempo. Cabos e carregadores devem igualmente ser testados para garantir compatibilidade e funcionamento.

No que respeita a alimentos e água, a atenção deve centrar-se não só nos prazos de validade, mas também na integridade das embalagens, que não devem apresentar sinais de danos. Produtos como latas, garrafas ou embalagens alimentares devem ser inspecionados para garantir segurança.

Os medicamentos e o kit de primeiros socorros devem ser atualizados regularmente, tendo em conta validades e necessidades específicas da família. Também os produtos de higiene pessoal devem ser verificados, uma vez que podem perder eficácia ao longo do tempo. A atualização de contatos de emergência e documentos é igualmente recomendada.

O que deve incluir um kit de sobrevivência

A DECO PROteste recomenda que o kit seja armazenado numa mochila “de material resistente” e colocado num “local de fácil acesso”. Deve conter alimentos e água suficientes para três dias, privilegiando produtos não perecíveis e de consumo imediato, como conservas, bolachas ou géis energéticos.

Entre os itens essenciais incluem-se ainda rádio a pilhas, lanterna, pilhas de substituição, powerbank, canivete multifunções, apito, manta térmica, corda, isqueiro e comprimidos de purificação de água. Recomenda-se também a inclusão de dinheiro em numerário, cópias de documentos e um relógio que não dependa de eletricidade.

O kit deve integrar ainda um estojo de primeiros socorros com material básico para tratamento de ferimentos, medicamentos de uso comum e, quando aplicável, medicação regular dos membros da família. Máscaras cirúrgicas e produtos de higiene são igualmente aconselhados.

Os animais de companhia não devem ser esquecidos, devendo existir um kit específico com ração, água, documentos, medicamentos, trela, coleira identificada e objetos que ajudem a reduzir o stress.

Para além do kit físico, a DECO PROteste sublinha a importância de "definir um plano de emergência familiar". Este deve incluir um ponto de encontro definido, contatos de emergência e conhecimento partilhado sobre a localização e utilização do kit por todos os elementos da família.

Durante um apagão



Em caso de apagão ou situação de emergência, a organização recomenda manter a calma e privilegiar a informação proveniente de fontes oficiais, preferencialmente através de rádio a pilhas.

Em casa, deve ser evitado o uso desnecessário de equipamentos elétricos e os aparelhos não essenciais devem ser desligados da tomada para prevenir danos quando a energia regressar. A abertura de frigoríficos e congeladores deve ser minimizada para preservar alimentos.

A gestão da bateria dos dispositivos móveis deve ser criteriosa, reduzindo o consumo e limitando a utilização de dados móveis. As deslocações devem ser feitas apenas quando estritamente necessárias, tendo em conta possíveis falhas em sistemas de sinalização rodoviária.