Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No próximo 28 de outubro, vão passar 170 anos desde a primeira viagem de comboio em Portugal. O Governo vai marcar a data e já criou uma comissão para organizar as comemorações, que irão prolongar-se por um ano. Entre as atividades previstas, estão em preparação a reconstituição da primeira viagem sobre carris, o lançamento de um selo comemorativo e ainda a apresentação de uma ambulância postal totalmente recuperada.

A comissão organizadora foi formalizada no final de março e é presidida pelo chefe de gabinete da secretária de Estado da Mobilidade, Pedro Duarte Silva. Para ajudar na missão, conta com representantes da CP – Comboios de Portugal, IP – Infraestruturas de Portugal, IMT – Instituto da Mobilidade e Transportes e o líder da fundação responsável pelo Museu Nacional Ferroviário, Manuel de Novaes Cabral.

Logo no final de março, a equipa entregou uma proposta de programa oficial de comemorações. O ponto alto será a 28 de outubro de 2026 mas não ficará por aqui: as atividades “prolongar-se-ão até igual data de 2027”, responde ao 24notícias fonte oficial do Ministério das Infraestruturas. A celebração dos 170 anos do comboio em Portugal será paga com o orçamento das empresas públicas envolvidas, “não dispondo de orçamento autónomo”, adianta a mesma fonte.

Em 1856, um comboio composto por duas locomotivas a vapor e 14 carruagens de madeira fez a viagem inaugural entre a atual estação de Santa Apolónia, em Lisboa, e a estação do Carregado. O percurso de 36 quilómetros foi feito em 40 minutos e teve direito a honras da coroa nacional, então liderada por D. Pedro V, que se tornara rei no ano anterior. A viagem de regresso foi atribulada, devido a problemas mecânicos com uma das locomotivas. Alguns dos convidados acabariam por chegar a Lisboa já de madrugada.

A reconstituição da viagem inaugural com um comboio a vapor é uma das iniciativas que está a ser preparada, apurou o 24notícias junto de fontes ferroviárias. Para tal, será necessário pôr em marcha a locomotiva 0186, que habitualmente faz o Comboio Histórico do Douro (Régua-Tua) durante o verão e o Comboio a Vapor de Natal (Porto-Ermesinde). Espera-se uma viagem bem mais tranquila do que em 1856.

Há 20 anos, a reconstituição da viagem inaugural foi feita com um comboio a vapor entre o Carregado e o Oriente, com um grupo de 150 crianças, escreveu a Lusa na altura. Antes disso, em junho, a mesma locomotiva circulou entre a estação do Oriente e Alcântara, escreveu na altura o Público.

Mais adiantadas estão duas iniciativas do Museu Nacional Ferroviário, como a recuperação de uma ambulância postal e o lançamento de um selo comemorativo da primeira viagem de comboio. Uma ambulância postal é um vagão próprio para transporte e distribuição de correio na rede ferroviária. Em Portugal, como uma estação de correio móvel, também servia para pagamento de pensões e envio de correspondência, sobretudo nas linhas ferroviárias no interior do país. O serviço deixou de existir em 1972.

Todo o programa de atividades dos 170 anos do comboio em Portugal “será oportunamente tornado público”, frisa o Ministério das Infraestruturas.