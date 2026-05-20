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As eleições para a designação dos juízes em falta do Tribunal Constitucional já têm data marcada. A votaão vai decorrer a 12 de junho, estando igualmente definido o calendário para a formalização das candidaturas.

De acordo com a decisão agora conhecida, as listas de candidatos terão de ser entregues até 29 de maio, permitindo o desenvolvimento do processo eleitoral que visa completar a composição do órgão de fiscalização da constitucionalidade em Portugal.

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