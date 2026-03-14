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Apesar de muitas questões serem de âmbito local, estes resultados servem como um teste antecipado para a eleição presidencial de 2027, podendo revelar tendências nacionais e medir a força da extrema-direita no país. A interpretação das eleições não é simples, pois a votação ocorre em duas voltas: qualquer candidato que obtenha mais de 10% na primeira ronda passa à segunda, e listas com pelo menos 5% podem fundir-se com outras, criando cenários complexos de alianças e negociações entre partidos.

Olhos postos em Paris

Em Paris, onde a prefeita socialista Anne Hidalgo termina o mandato, a corrida promete ser intensa. Emmanuel Grégoire, antigo adjunto de Hidalgo, lidera a lista da esquerda como principal candidato socialista. A principal rival é Rachida Dati, conservadora e ex-ministra da Cultura, apoiada por parte dos centristas. Outros candidatos importantes incluem Pierre-Yves Bournazel, do centro ligado a Macron, Sophia Chikirou da esquerda radical France Unbowed (LFI), Sarah Knafo da extrema-direita e Thierry Mariani do RN. Segundo as sondagens todos, exceto Mariani, estão projetados para ultrapassar os 10% necessários para a segunda volta.

A eleição em Paris será fortemente determinada por alianças na segunda volta, pois o voto fragmentado pode beneficiar candidatos adversários. Emmanuel Grégoire tenta defender a continuidade das políticas de Anne Hidalgo, como a expansão de ciclovias e a redução da poluição, enquanto Dati ataca a gestão da cidade, focando-se na criminalidade, limpeza e dívida municipal. A eleição também ocorre sob um novo sistema em que os cidadãos votam diretamente para o conselho central da cidade, tornando a campanha mais personalizada e dando vantagem a figuras mediáticas como Dati.

E sem ser a capital?

Fora de Paris, várias cidades são pontos de atenção. Em Marselha, o autarca socialista Benoît Payan enfrenta forte concorrência do RN, que busca consolidar a sua presença urbana. Le Havre, bastião de Édouard Philippe, ex-primeiro-ministro e líder do partido centrista Horizons, é crucial: a sua reeleição reforçaria a sua credibilidade como candidato presidencial contra a extrema-direita em 2027.

No sul, cidades como Nice, Toulon e Nîmes estão sob o foco do RN, que procura expandir-se em áreas onde antes tinha presença limitada. No norte e oeste, cidades como Lille, Nantes, Bordéus e Lyon são arenas em que a esquerda tenta manter cidades conquistadas em eleições anteriores, mas enfrenta dificuldades, especialmente face a alianças estratégicas da direita ou à fragmentação interna da própria esquerda.

Como funciona o sufrágio?

O sistema eleitoral francês exige atenção às listas completas de candidatos, não apenas aos líderes. Cada lista disputa lugares no conselho municipal de forma proporcional, mas o vencedor garante uma maioria relativa em cidades médias; nas grandes cidades, como Paris, Marselha e Lyon, apenas um quarto dos lugares é garantido, distribuindo o restante proporcionalmente.

As alianças entre partidos podem ser decisivas para bloquear a ascensão da extrema-direita ou consolidar a esquerda. A pressão sobre candidatos que chegam à segunda volta é intensa: podem ser incentivados a retirar-se ou fundir listas para maximizar representação no conselho municipal e aumentar as chances de vitória do seu campo político.

Tendências nacionais

As eleições municipais de 2026 são observadas como um indicador da força de cada partido e da disposição de formar alianças com a extrema-esquerda ou a extrema-direita. O RN, liderado por Marine Le Pen, pretende expandir-se para grandes cidades, reforçando a sua posição de cara às presidenciais. Ao mesmo tempo, partidos centristas e socialistas enfrentam dilemas estratégicos sobre até onde podem ceder em alianças sem perder apoio no centro. A polarização política tem-se acentuado, tornando cada decisão de aliança arriscada: apoiar ou negociar com extremistas pode trazer acusações de cumplicidade com ideologias radicais, mas ignorar essas negociações pode custar vitórias eleitorais importantes.

Os pequenos com poder

Além das grandes cidades, é importante acompanhar áreas como Roubaix, Saint-Denis e Saint-Ouen-sur-Seine, onde a LFI tenta mobilizar jovens urbanos, ambientalmente conscientes e de origem imigrante. Eventos recentes, como o assassinato de um militante nacionalista em fevereiro, intensificaram tensões políticas e aumentaram a pressão sobre partidos tradicionais para boicotar alianças com a extrema-esquerda, assim como já fazem com a extrema-direita. Outros temas que influenciam o voto incluem criminalidade, limpeza urbana, dívida municipal e políticas de mobilidade, com destaque para a valorização das ciclovias em Paris.