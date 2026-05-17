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O fecho decorreu conforme o previsto na generalidade das assembleias de voto, com exceção das mesas do círculo eleitoral das Américas, que permanecem abertas devido à diferença de fuso horário.

Apesar de alguns atrasos na abertura das urnas, a votação decorreu de forma pacífica, com várias entidades políticas a reforçarem apelos à participação cívica ao longo do dia. O Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, voltou a sublinhar a importância do voto, alertando que a abstenção “fragiliza a democracia”.

Com o encerramento das urnas, a contagem dos votos já está em curso e os resultados provisórios deverão começar a ser divulgados de forma progressiva através do portal oficial do processo eleitoral.

Estão recenseados mais de 344 mil eleitores no arquipélago e cerca de 72 mil na diáspora, num escrutínio que define a composição da Assembleia Nacional, composta por 72 deputados.

O escrutínio coloca frente a frente o Movimento para a Democracia (MpD), no poder desde 2016, que procura um terceiro mandato consecutivo, e o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que tenta regressar ao governo. A terceira força parlamentar, a UCID, procura reforçar a sua representação e quebrar a habitual alternância entre os dois principais partidos.

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