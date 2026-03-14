Depois de a maioria das federações socialistas terem votado na sexta-feira, restam apenas seis estruturas por ir às urnas, incluindo a do Porto, onde está inscrito o próprio Carneiro. O anúncio oficial dos resultados está previsto para após o fecho das urnas este sábado.

Carneiro assumiu a liderança interina do PS para concluir o mandato deixado vago pelo anterior secretário-geral e entrou agora de novo em votos sem qualquer oposição interna, um cenário que reforça a sua posição no partido.

O universo eleitoral atual do PS inclui cerca de 39.487 militantes, mais cerca de cinco mil em relação às eleições diretas realizadas em 2025, quando Carneiro foi eleito com mais de 95% dos votos num processo com mais de 48% de participação.

Além da liderança, os militantes socialistas estão também a eleger os delegados ao XXV Congresso Nacional do PS, agendado para os dias 27 a 29 de março em Viseu, assim como a nova presidente das Mulheres Socialistas.

A reeleição de Carneiro surge num momento em que o partido procura reforçar a sua capacidade de desenvolvimento político e de resposta às principais prioridades nacionais, num contexto de desafios eleitorais futuros em Portugal.