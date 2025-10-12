Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A que horas se pode votar?

As urnas abrem às 8h00 de Portugal Continental e Madeira e fecham às 19h00. Nos Açores, o horário é o mesmo, mas face ao diferencial horário, acrescenta-se uma hora em relação a Portugal Continental e Madeira, o que significa que a votação só estará completamente encerrada às 20h00.

Como saber onde votar?

Para saber qual o seu local de voto pode enviar um SMS, gratuito, para o número 3838, com a mensagem RE (espaço) número de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão (espaço) data do nascimento=ano-mês-dia".

Exemplo: RE 1234567 19750110

Pode também ter essa informação mediante consulta na internet no site recenseamento.pt.

Quem vamos eleger e como ler os boletins de voto?

Cada eleitor vai receber três boletins de voto:

Para a câmara municipal (boletim verde)

Para a assembleia municipal (boletim amarelo)

Para a assembleia de freguesia (boletim branco)

É obrigatório votar para os três órgãos autárquicos?

Não. Se não quiser votar num dos órgãos autárquicos, deve avisar a mesa de votação que irá colocar essa opção em ata, contando como uma abstenção apenas para esse caso.

Como consultar a lista de candidatos do seu município?

As listas dos candidatos à câmara municipal e juntas de freguesia estão expostas junto às assembleias de voto.

Que documentos necessita para votar?

O cartão de cidadão ou o bilhete de identidade ou um documento com fotografia atualizada usado habitualmente para identificação.

O que fazer se o nome não constar na lista de eleitores?

Deve dirigir-se ao presidente da mesa e, caso necessário, contactar a Comissão Nacional de Eleições (CNE). Há um documento específico para reclamações que pode ver aqui.

Há pessoas em situação prioritária nas filas de votação?

Pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas, e pessoas acompanhadas de crianças de colo devem ser atendidas com prioridade.

Pode ser abordado por uma empresa de sondagens após a votação?

Sim, desde que a uma distância de 50 metros das seções de voto e efetuadas por profissionais de empresas de sondagens credenciados pela Comissão Nacional de Eleições.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.