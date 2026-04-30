Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Esta foi a segunda vez que a repetição do ato eleitoral, ordenada por decisão judicial, não pôde avançar, depois de uma primeira tentativa, agendada para 24 de abril, também ter sido inviabilizada pelo mesmo motivo. A universidade garante que cumpriu todas as diligências necessárias para executar a decisão do tribunal, reafirmando que atuou sempre em estrito respeito pela legalidade.

O processo eleitoral teve início no primeiro semestre de 2025, mas foi suspenso após a apresentação de uma providência cautelar por um dos candidatos excluídos. Posteriormente, o procedimento foi retomado e culminou numa eleição realizada a 16 de setembro de 2025, na qual o professor Paulo Pereira foi eleito à primeira volta, com 14 votos, em reunião do Conselho Geral.

Em março de 2026, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa determinou a repetição do ato eleitoral, ordenando a retoma do processo a partir do momento da exclusão da candidatura de Pedro Maló. A decisão judicial não permitiu a apresentação de novas candidaturas, mantendo-se em disputa Duilia de Mello, Elvira Fortunato, José Júlio Alferes, João Amaro de Matos, Paulo Pereira e Pedro Maló.

Na primeira tentativa de repetição da eleição, a 24 de abril, dois membros do Conselho Geral comunicaram previamente a sua ausência e outros cinco, apesar de presentes, abandonaram a reunião antes do início dos trabalhos. Na sessão marcada para esta quinta-feira, o cenário repetiu-se, sendo que das dez ausências registadas, cinco foram justificadas antecipadamente e três conselheiros chegaram a comparecer, mas saíram antes de a reunião arrancar, impedindo novamente a realização da votação por falta de quórum.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.