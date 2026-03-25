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O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, confirmou a nova data no final da reunião com os líderes parlamentares, garantindo que não haverá mais adiamentos, revela o Diário de Notícias. Segundo o calendário definido, as candidaturas aos diferentes órgãos deverão ser apresentadas até 2 de abril, seguindo-se audições aos candidatos antes da votação por voto secreto.

A eleição ocorre num contexto de alguma tensão política, com destaque para o impasse em torno das indicações para o Tribunal Constitucional. Em causa está o desacordo entre partidos, com o PS a recusar abdicar de uma das suas indicações, o que poderia permitir ao Chega garantir representação nesse órgão.

Aguiar-Branco sublinhou que o compromisso foi assumido por unanimidade e destacou a importância institucional destas eleições, apelando à “maturidade política” dos partidos com representação parlamentar, em especial dos que têm maior peso na Assembleia.

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