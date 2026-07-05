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O possível encontro acontece no meio de relatos de tensões entre os dois líderes sobre os esforços para pôr fim à guerra contra o Irão, iniciada por Israel e pelos EUA no final de fevereiro.

"Damo-nos muito bem. [Netanyahu] sabe quem manda", disse Trump numa breve entrevista por telefone ao Axios, referindo-se a si próprio.

Um responsável israelita disse ao órgão de imprensa norte-americano que a próxima semana pode ser demasiado cedo para a visita, uma vez que Trump viajará para a Turquia para uma cimeira da NATO nos dias 7 e 8 de julho. "Pode acontecer na semana seguinte", disse o funcionário ao Axios.

O gabinete de Netanyahu informou que os dois conversaram na sexta-feira e concordaram em encontrar-se "em breve" nos Estados Unidos.

Washington é o aliado mais próximo de Israel, mas Trump tem criticado publicamente Netanyahu nas últimas semanas, depois de a guerra de Israel com o Hezbollah no Líbano ter ameaçado as conversações de paz com o Irão.

Os dois encontraram-se pela última vez a 11 de fevereiro, em Washington.

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