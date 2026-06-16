Com o lema “há primeiras vezes que nunca se esquecem”, a Fundação Maria Droste quer dar às 50 meninas que acolhe a primeira viagem ao estrangeiro, uma primeira noite fora, a primeira experiência numa montanha russa e a primeira fotografia numa cidade nova. “Acreditamos que crescer também se faz de descobertas, de experiências e de memórias felizes”, escreve a associação num post do Instagram.

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Dos 5.500 euros necessários, 1.200 serão gastos no transporte, 1.250 no alojamento para uma noite e 1.050 nos bilhetes para o parque aquático. Os restantes 2000 euros destinam-se às refeições. Os donativos podem ser feitos através deste link.

A Fundação Maria Droste, localizada em Lisboa, acolhe jovens com problemas de comportamento ligados a patologias psiquiátricas que surgiram devido a contextos familiares disfuncionais e violentos. Nesta associação desenvolve-se um trabalho de reabilitação do trauma que se foca na construção de relações afetivas, no apoio à formação académica, na motivação e na autoestima.

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