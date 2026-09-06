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O El Niño deverá continuar a intensificar-se até 2027 e poderá tornar-se o mais forte alguma vez registado, aumentando os riscos associados a fenómenos meteorológicos extremos no próximo ano, alertou a Organização Meteorológica Mundial, agência meteorológica das Nações Unidas.

De acordo com as previsões da organização, existe uma probabilidade próxima dos 100% de o fenómeno persistir até fevereiro de 2027, impulsionado pelas temperaturas excecionalmente elevadas das águas do oceano Pacífico. Segundo a OMM, é a primeira vez que apresenta um grau de certeza tão elevado relativamente à continuidade do fenómeno.

"Se esta trajetória continuar, poderá ser mais forte do que qualquer outro desde que começámos a monitorizar. Portanto, literalmente fora dos gráficos", afirmou Celeste Saulo, secretária-geral da OMM, numa conferência de imprensa em Genebra, citada pela Reuters.

O El Niño corresponde a um aquecimento periódico das temperaturas da superfície do mar no Pacífico oriental, associado ao enfraquecimento dos ventos alísios. O fenómeno ocorre, em média, a cada dois a sete anos e tende a prolongar-se até 12 meses, provocando chuvas intensas e secas em diferentes zonas da América Latina.

Quando apresenta uma intensidade muito elevada, o El Niño pode alterar de forma significativa os padrões de precipitação e temperatura em várias regiões do mundo, contribuindo para fenómenos meteorológicos extremos, como secas e tufões.

Temperaturas do Pacífico mais de dois graus acima do normal

Segundo a OMM, as temperaturas de amostras do oceano Pacífico associadas ao El Niño deste ano já estão mais de dois graus Celsius acima do normal.

O fenómeno atual é apenas um dos quatro classificados como "muito fortes" nos registos existentes desde 1950. A organização considera, contudo, que a evolução atual poderá levar o El Niño a atingir uma intensidade ainda superior.

Embora seja um fenómeno natural e não esteja diretamente ligado às alterações climáticas provocadas pelos combustíveis fósseis, temperaturas oceânicas mais elevadas podem contribuir para a sua intensificação.

"El Niño está a tornar-se gigantesco diante dos nossos olhos. A ciência não deixa margem para dúvidas: o planeta está em águas desconhecidas, e essas águas estão a aquecer", afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Os efeitos do fenómeno já se fazem sentir nas áreas tropicais e estão a afetar produtos agrícolas. Na América Central, o El Niño contribuiu para uma grave crise alimentar ao provocar perdas generalizadas de colheitas no chamado Corredor Seco.

2027 pode ser o ano mais quente de sempre

A OMM prevê que o atual episódio de El Niño atinja o seu pico perto do final deste ano. No entanto, os seus efeitos deverão prolongar-se até 2027 e contribuir para temperaturas globais mais elevadas no próximo ano.

Wilfran Moufouma Okia, responsável pelos serviços de previsão climática da OMM, explicou que, normalmente, após um episódio de El Niño, verifica-se um aumento temporário das temperaturas globais.

Referindo-se a 2024, atualmente considerado o ano mais quente de que há registo, o responsável afirmou que "2027 tem potencial para ser o ano mais quente de sempre".

Perante a evolução prevista, a OMM está a reforçar os esforços de preparação e os sistemas de alerta precoce, com o objetivo de permitir que os Estados adotem medidas antecipadas.

Entre as possíveis respostas está a utilização de culturas mais resistentes à seca em determinadas regiões.

A organização das Nações Unidas pretende ainda trabalhar com parceiros do sistema humanitário e das próprias Nações Unidas para disponibilizar informação climática que permita apoiar a gestão de catástrofes e setores particularmente dependentes das condições meteorológicas, como a agricultura, a saúde, a energia e os recursos hídricos.

Influência em Portugal é indireta

Em Portugal Continental, a influência do fenómeno El Niño é indireta e menos significativa do que noutras regiões do planeta, como a América do Sul ou a Austrália.

Segundo o IPMA, alguns estudos indicam que o principal mecanismo de ligação passa pela Oscilação do Atlântico Norte (NAO), que condiciona os indicadores climáticos relacionados com a precipitação e a temperatura do ar na Península Ibérica, sobretudo durante o inverno do Hemisfério Norte.

O ENSO, ou El Niño-Southern Oscillation, é um padrão climático natural que resulta da interação entre o oceano e a atmosfera no Oceano Pacífico tropical. O fenómeno alterna entre fases mais quentes, associadas ao El Niño, mais frias, associadas à La Niña, e fases neutras, influenciando a precipitação, a temperatura e a circulação atmosférica em algumas regiões do planeta, principalmente nas faixas tropical e equatorial.

O El Niño corresponde à fase positiva do ENSO e caracteriza-se pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental. A La Niña, por sua vez, corresponde à fase negativa e caracteriza-se pelo arrefecimento anormal dessas águas.

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