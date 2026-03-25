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Um estudo recente sugere que encorajar os homens a ter ejaculações mais frequentes pode melhorar a fertilidade, contrariando a ideia tradicional de que a abstinência prolongada é sempre benéfica antes de tratamentos de reprodução assistida, diz o The Guardian.

De acordo com os investigadores, quanto mais tempo o esperma permanece no corpo, maior é o risco de danos no ADN e de stress oxidativo, e piores se tornam as capacidades de natação e viabilidade dos espermatozoides.

A investigação baseou-se numa meta-análise que combinou 115 estudos com quase 55.000 homens, além de 56 estudos que analisaram a conservação de esperma em 30 espécies não humanas. Em humanos e outros animais, verificou-se que o esperma tende a deteriorar-se enquanto armazenado nos machos, independentemente da idade.

Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os homens se abstenham de ejacular entre dois a sete dias antes de fornecer esperma para análises de fertilidade ou para tratamentos de fertilização in vitro (FIV). Contudo, estas orientações foram desenhadas para maximizar a contagem de espermatozoides, e não necessariamente para garantir a melhor qualidade do esperma.

O estudo, publicado nos Proceedings of the Royal Society B, sugere que a qualidade do esperma deve ser considerada tão importante quanto a quantidade, especialmente em tratamentos de fertilização assistida.

Embora o estudo de Oxford não tenha encontrado impacto da abstinência nas taxas de fertilização em humanos, um ensaio clínico recente com 453 casais revelou uma diferença significativa. No ensaio, os médicos de FIV compararam taxas de gravidez entre dois grupos: homens que se abstiveram de ejacular por menos de dois dias antes do tratamento, e homens que seguiram as recomendações da OMS, abstendo-se entre dois e sete dias. O resultado mostrou que a taxa de gravidez foi de 46% no primeiro grupo, e apenas 36% no segundo.

Para casais a tentar conceber naturalmente, o equilíbrio pode estar entre dois e sete dias. Abstinência demasiado longa pode prejudicar a mobilidade e a integridade do esperma; abstinência demasiado curta pode reduzir o número ou maturidade dos espermatozoides.

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