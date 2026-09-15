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A falta de professores de educação especial e de técnicos especializados continua a comprometer a aplicação da Educação Inclusiva nas escolas portuguesas. Apesar da revisão do Decreto-Lei n.º 54/2018, profissionais do setor alertam que, sem reforço de recursos humanos, menos burocracia e maior articulação entre escola, saúde e famílias, a inclusão continuará a ficar aquém do que a lei prevê.

A presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), Júlia Azevedo, considera que a revisão do Decreto-Lei, que regula a Educação Inclusiva, representa uma oportunidade para melhorar o sistema, mas alerta que a falta de professores de educação especial e de técnicos especializados continua a ser o principal entrave à inclusão nas escolas.

Em entrevista ao 24notícias, a dirigente sindical afirma que o maior problema não está na legislação, mas sim na ausência de meios para a concretizar.

"A escola inclusiva não se constrói apenas através da legislação. Constrói-se, sobretudo, com pessoas. O maior problema que hoje encontramos é precisamente a insuficiência de recursos humanos especializados", começa por dizer a presidente do SIPE, que no último dia 17 de julho fez uma proposta para a revisão do Decreto-Lei n.º 54/2018.

Segundo Júlia Azevedo, muitos docentes de educação especial acompanham um número excessivo de alunos distribuídos por vários estabelecimentos de ensino, enquanto a escassez de psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais e outros técnicos especializados impede uma resposta consistente às necessidades dos estudantes. "Quem acaba por sentir este impacto são os alunos. As intervenções tornam-se menos frequentes, menos consistentes e mais reativas do que preventivas", afirma, acrescentando que os professores do ensino regular acabam por assumir responsabilidades acrescidas sem o apoio especializado de que necessitam.

"Quem acaba por sentir este impacto são os alunos. As intervenções tornam-se menos frequentes, menos consistentes e mais reativas do que preventivas" Júlia Azevedo, Presidente do SIPE

Apesar das críticas, o SIPE reconhece que a proposta do Ministério da Educação apresenta aspetos positivos, nomeadamente a simplificação de procedimentos, o reforço do papel do professor de educação especial e uma maior intervenção em contexto de sala de aula. No entanto, a presidente do sindicato considera que continua a existir um desfasamento entre aquilo que a lei prevê e os recursos disponíveis para a sua aplicação.

"Qualquer alteração documental terá efeito limitado se não for acompanhada de um reforço efetivo de recursos humanos, sob pena de a reforma ser apenas uma mudança arquitetónica sem impacto real no terreno", salienta.

Um estudo promovido pelo SIPE mostra que 32,4% dos docentes acreditam que a revisão aumentará a carga de trabalho, enquanto apenas 23,6% esperam uma redução. Para Júlia Azevedo, esta perceção demonstra que os professores não contestam o princípio da inclusão, mas rejeitam que esta continue a ser implementada à custa de mais responsabilidades.

"Os docentes não rejeitam a inclusão. O que rejeitam é que ela continue a ser construída à custa do aumento permanente das suas responsabilidades sem o correspondente reforço de condições de trabalho", refere Júlia Azevedo.

O sindicato defende, por isso, a criação de tempos protegidos para articulação entre professores e técnicos, créditos horários específicos para os elementos das Equipas Multidisciplinares de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e apoio administrativo que permita libertar os docentes da componente burocrática.

Júlia Azevedo SIPE créditos: SIPE

Relativamente à substituição dos atuais Relatório Técnico-Pedagógico, Programa Educativo Individual e Plano Individual de Transição por um único Plano de Desenvolvimento Integral (PDI), o SIPE manifesta concordância, mas alerta que a simplificação não pode limitar-se à fusão de documentos. "Simplificar documentos não significa automaticamente simplificar o trabalho", diz a líder do sindicato.

"Os docentes não rejeitam a inclusão. O que rejeitam é que ela continue a ser construída à custa do aumento permanente das suas responsabilidades sem o correspondente reforço de condições de trabalho"

Júlia Azevedo defende que a verdadeira simplificação exige um modelo documental funcional, plataformas digitais intuitivas e apoio administrativo que evite a duplicação de procedimentos.

O sindicato manifesta igualmente reservas quanto à criação da figura do Gestor de Apoio à Inclusão, considerando que a proposta não esclarece quem poderá desempenhar essas funções, qual será a redução da componente letiva ou quantos processos poderá acompanhar. "Sem respostas claras, existe o risco de criar mais uma responsabilidade administrativa atribuída a docentes que já trabalham no limite da sua disponibilidade", afirma.

Outra preocupação prende-se com o prazo de três dias úteis previsto para que as Equipas Multidisciplinares analisem novas sinalizações. Na opinião da presidente do SIPE, "o problema não está no prazo em si, mas na falta de condições para que possa ser cumprido". "Mais importante do que fixar um prazo rígido é garantir condições reais para o cumprir", salienta.

O sindicato olha também com preocupação para a criação do Sistema Nacional de Apoio à Inclusão e das Equipas Locais de Apoio à Inclusão, alertando para o risco de "aumentar a burocracia e de criar novas estruturas sem reforçar a capacidade de resposta das escolas".

"Sem as condições de exequibilidade prática, a inclusão continuará a ser avaliada apenas pela sua arquitetura jurídica e não pelo sucesso real e pela participação plena de todos os alunos"

Sobre o reforço da participação dos encarregados de educação, Júlia Azevedo defende um modelo de "corresponsabilização entre famílias e profissionais", mas sublinha que essa participação "não pode substituir a autonomia técnico-pedagógica dos professores e especialistas".

A terminar, a presidente deixa um aviso ao Governo caso a revisão avance sem acolher as principais propostas do sindicato. "A maior preocupação e do SIPE é que se continue a aumentar a distância entre a intenção legislativa e a realidade das escolas", diz.

Para Júlia Azevedo, sem mais professores de educação especial, técnicos especializados, tempo para articulação e redução da burocracia, existe o risco de a escola inclusiva continuar a existir apenas na lei. "Sem as condições de exequibilidade prática, a inclusão continuará a ser avaliada apenas pela sua arquitetura jurídica e não pelo sucesso real e pela participação plena de todos os alunos", conclui.

A visão de quem está no terreno

trycaju créditos: DR

A escassez de professores de educação especial e de técnicos especializados é um dos principais obstáculos à concretização de uma verdadeira escola inclusiva, mas há outros obstáculos para que quem precisa deste tipo de ensino especial.

Em conversa com o 24notícias, Beatriz Conceição, terapeuta da fala na Escutamente e consultora clínica da Caju, explica de que forma a burocracia e a falta de articulação entre escolas, terapeutas e famílias continuam também a comprometer a eficácia da intervenção junto de crianças com autismo. A especialista defende que a continuidade entre os diferentes contextos é essencial para o desenvolvimento destas crianças e considera que a tecnologia deve servir para reduzir tarefas administrativas, melhorar a comunicação entre os vários intervenientes e libertar mais tempo para aquilo que realmente faz diferença: a intervenção clínica, o acompanhamento das famílias e o trabalho direto com os alunos.

A terapeuta alerta que um dos maiores problemas do atual modelo é a falta de consistência entre aquilo que é feito na terapia, na escola e em casa. "Na prática, a maior consequência é a falta de continuidade. Uma criança com autismo aprende melhor quando as estratégias são consistentes em todos os contextos. Se o terapeuta utiliza uma abordagem, a escola outra e a família não sabe como dar continuidade, a aprendizagem torna-se mais lenta e menos funcional", diz.

Segundo Beatriz Conceição, os profissionais acabam também por dedicar demasiado tempo a tarefas burocráticas, como a elaboração de relatórios, adaptação de materiais, registos clínicos ou comunicação administrativa, em prejuízo da intervenção direta.

"Na prática, a maior consequência é a falta de continuidade. Uma criança com autismo aprende melhor quando as estratégias são consistentes em todos os contextos. Se o terapeuta utiliza uma abordagem, a escola outra e a família não sabe como dar continuidade, a aprendizagem torna-se mais lenta e menos funcional" Beatriz Conceição, terapeuta

"Na terapia da fala há muitas tarefas repetitivas. Se existissem ferramentas que facilitassem a criação e a partilha destes materiais entre todos os intervenientes, conseguiríamos dedicar mais tempo ao que realmente faz diferença: observar a criança, ajustar objetivos, formar os cuidadores e intervir de forma mais individualizada", alerta a especialista.

Beatriz conceição Beatriz Conceição, terapeuta da fala na Escutamente e consultora clínica da Caju DR

É neste contexto que enquadra o papel da Caju, uma plataforma concebida para facilitar a comunicação entre profissionais e famílias e garantir uma maior continuidade das estratégias utilizadas nos diferentes contextos.

"Vejo a Caju como uma ferramenta que centraliza informação e estratégias. Em vez de cada profissional criar os seus materiais de forma isolada, é possível manter uma linguagem comum e garantir que a criança encontra as mesmas pistas visuais, rotinas e formas de comunicação na terapia, na escola e em casa", refere.

A especialista faz, contudo, questão de deixar um esclarecimento, nomeadamente que a tecnologia não substitui o trabalho dos profissionais especializados. "A tecnologia nunca substitui o raciocínio clínico nem a relação terapêutica. É o terapeuta que avalia, define objetivos, interpreta comportamentos, adapta estratégias e toma decisões clínicas. A tecnologia é uma ferramenta de apoio que reduz tarefas repetitivas e facilita a comunicação entre todos os envolvidos", salienta.

"Muitas vezes existe vontade de trabalhar em conjunto, mas faltam condições para isso. Também seria importante valorizar a formação das famílias, porque são elas que passam mais tempo com a criança"

Para Beatriz Conceição, a melhoria da Educação Inclusiva não depende apenas da adoção de novas ferramentas digitais. É igualmente necessário criar condições para que professores, terapeutas e famílias possam trabalhar de forma articulada.

"Muitas vezes existe vontade de trabalhar em conjunto, mas faltam condições para isso. Também seria importante valorizar a formação das famílias, porque são elas que passam mais tempo com a criança", afirma.

A terapeuta conclui defendendo que o caminho passa por reforçar a ligação entre todos os intervenientes no processo educativo. "Mais do que criar novas intervenções, precisamos de criar melhores ligações entre as que já existem.".

Refira-se que os últimos dados oficiais, que datam do ano letivo 2024/2025, apontam para um total de 98200 crianças e alunos que beneficiaram de medidas seletivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão. Deste universo, 6635 frequentavam o pré-escolar, 27757 o 1.º ciclo, 18274 o 2.º ciclo, 30941 o 3.º ciclo e 14593 o ensino secundário. Entre estes estudantes, cerca de 21000 beneficiavam de medidas adicionais, destinadas a responder a necessidades de intervenção mais intensiva no âmbito da educação inclusiva.

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