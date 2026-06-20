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A polícia escocesa está a investigar uma série de ataques violentos ocorridos na noite de sexta-feira em Edimburgo, que provocaram ferimentos em cinco homens e que são tratados como potenciais crimes motivados por ódio anti-muçulmano. Um homem escocês de 36 anos foi detido.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a investigação foi entregue às unidades de contraterrorismo após vários incidentes registados em diferentes zonas de Edimburgo na noite de sexta-feira.

O primeiro alerta foi dado cerca das 20h50, na zona de Sighthill, no oeste da cidade, onde dois homens ficaram feridos e foram transportados de ambulância para o Edinburgh Royal Infirmary.

Segundo a Associação Escocesa de Mesquitas, as duas vítimas tinham acabado de sair da mesquita de Broomhouse quando foram atacadas num parque próximo.

Ao longo da noite, a polícia recebeu novas denúncias de agressões em áreas comerciais do oeste e do norte da cidade. As autoridades indicaram que outros três homens foram alegadamente atacados nas zonas de Telford Road e Leith Walk.

As cinco vítimas, com idades entre os 22 e os 39 anos, sofreram diversos ferimentos. Três necessitaram de tratamento hospitalar, mas nenhuma apresenta lesões consideradas graves ou com risco de vida.

Cerca das 21h30, agentes equipados com armas de incapacitação elétrica (Taser) intercetaram o suspeito. Embora a arma não tenha sido utilizada, o homem foi detido sem que fossem registados mais incidentes.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um indivíduo sem camisola a circular por uma rua da capital escocesa com uma arma de grandes dimensões, bem como a atingir a porta de um restaurante. Noutras imagens, o mesmo homem surge imobilizado por um agente da polícia enquanto gritava frases relacionadas com a necessidade de "proteger o país".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou os acontecimentos como "absolutamente chocantes" e afirmou que o suspeito parece ter sido motivado por ódio anti-muçulmano. "Ninguém deve enfrentar violência nas nossas ruas", escreveu nas redes sociais, acrescentando que o responsável enfrentará "todo o peso da lei".

Já o primeiro-ministro escocês, John Swinney, manifestou-se "profundamente preocupado" com os incidentes e sublinhou que "não há lugar para a violência, o racismo ou a intolerância" na Escócia.

Omar Afzal, diretor de assuntos públicos da Associação Escocesa de Mesquitas, afirmou que existe um sentimento de "choque, alarme e indignação" entre as comunidades muçulmanas do país. Segundo o responsável, estes ataques refletem um problema mais amplo de normalização do discurso anti-muçulmano no espaço público.

A organização Muslim Engagement and Development apelou às autoridades para que tratem o caso como um ato de "terrorismo islamofóbico de extrema-direita".

A comandante-adjunta da polícia da Escócia, Catriona Paton, garantiu que a segurança pública continua a ser a prioridade e deixou uma mensagem de apoio às comunidades afetadas. A responsável confirmou que a investigação prossegue para apurar todas as circunstâncias dos ataques, em coordenação com as unidades de contraterrorismo e com o Ministério Público escocês.

Durante a operação policial, a avenida Leith Walk foi temporariamente encerrada ao trânsito, enquanto as autoridades recolhiam provas e testemunhos. Foi também criada uma plataforma pública para recolha de informações junto da população.

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