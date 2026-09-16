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Edifício colapsa em Gaza e deixa pelo menos 12 mortos

Um edifício danificado pela guerra desabou durante a madrugada, quando várias famílias estavam a dormir. Pelo menos 12 pessoas morreram, incluindo crianças, e dezenas continuam desaparecidas.

Equipas de resgate dizem que cerca de 100 palestinianos podem estar presos nos escombros, entre os quais aproximadamente 50 crianças. Os socorristas recuperaram 11 corpos e retiraram 12 pessoas com vida.

As equipas de Defesa Civil do Hamas dizem ter tido dificuldades em aceder a maquinaria pesada devido às restrições israelitas à entrada de equipamento em Gaza.

Ataques israelitas matam pelo menos cinco palestinianos em Gaza

Dois menores e um comandante do Hamas estão entre os mortos, segundo autoridades de saúde palestinianas e fontes do grupo.

O Exército israelita confirmou ter atingido um comandante do Hamas no sul de Gaza e outro combatente no norte.

Uma organização médica britânica afirmou ainda que um paciente morreu depois de um ataque de drone israelita contra um centro de saúde em Jabalia.

Dois tripulantes continuam desaparecidos após ataque a petroleiro em Ormuz

O Omã diz que 23 pessoas foram resgatadas depois de um incêndio a bordo do El Gaia, com bandeira do Panamá, que foi atacado a cerca de 2,4 quilómetros da península de Musandam. O navio está a ser rebocado para um porto omanita.

O Irão afirma que a embarcação atingiu minas navais, mas os EUA rejeitam essa versão e dizem que o petroleiro foi atingido por um míssil iraniano no mês passado e novamente por um drone durante o fim de semana.

A Organização Marítima Internacional contabiliza pelo menos 22 tripulantes mortos em 79 incidentes confirmados no estreito de Ormuz e no resto do Médio Oriente desde o início da guerra entre os EUA, Israel e Irão, no final de fevereiro.

Arábia Saudita diz ter intercetado drone dirigido a Meca

A Arábia Saudita diz ter destruído um drone dos Houthis que seguia em direção ao espaço aéreo de Meca.

O grupo negou ter como alvo a cidade sagrada e classificou a acusação como uma mentira.

A Arábia Saudita diz tratar-se da segunda tentativa de atingir Meca, depois de um ataque com míssil balístico em 2017.

Houthis dizem ter enfrentado caças sauditas após abater avião

O grupo afirma ter “enfrentado” dois F-15 sauditas que procuravam os destroços da aeronave que os Houthis dizem ter abatido. O porta-voz militar do grupo afirma que a Arábia Saudita realizou mais de 450 ataques esta semana contra várias regiões do Iémen e que houve vítimas civis.

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