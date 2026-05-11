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O fenómeno astronómico, considerado raro, acontece quando a Terra, a Lua e o Sol se alinham, permitindo que a Lua oculte total ou parcialmente o disco solar durante alguns instantes. A expectativa de assistir a esse momento único está a atrair visitantes nacionais e estrangeiros à região transmontana.

No centro da cidade de Bragança, os hotéis registam lotação completa para a noite de 12 para 13 de agosto. “Temos lotação esgotada. Continuamos a receber pedidos, mas infelizmente já não conseguimos aceitar mais reservas. Toda a gente diz que vem por causa do eclipse”, afirmou à Lusa a proprietária do Hotel Tulipa, Elisabete Raimundo.

A empresária explicou que começou a aperceber-se do aumento anormal da procura há cerca de um mês, quando os clientes passaram a contactar diretamente o hotel, depois de verificarem que as datas em causa já não estavam disponíveis nas plataformas online de reservas. “Há muita curiosidade e isso é um bom sinal. Venha gente”, sublinhou.

Também no interior do Parque Natural de Montesinho, a situação é semelhante. Na aldeia de Vilarinho, os alojamentos rurais explorados por Luís Correia esgotaram em apenas oito dias, após a abertura das reservas para agosto, no início de fevereiro. “Temos tudo cheio e, se tivéssemos mais casas, mais reservas teríamos. A procura para o dia 12 é enorme”, disse.

Segundo o empresário, muitos visitantes optam por estadias prolongadas, aproveitando a deslocação para conhecer melhor a região. “Há reservas de três e quatro noites. Vêm pelo eclipse, mas acabam por desfrutar da gastronomia, da natureza e da tranquilidade. Esta região deve ser vista pela virtude de sermos poucos, com paz e sossego”, afirmou.

A forte procura estende-se também aos parques de campismo. O parque Sobre Águas regista um elevado número de contactos diários, tanto para campismo tradicional como para autocaravanas e bungalows, que estão reservados há cerca de dois meses. “Primeiro procuram alojamento, depois o campismo. Tem sido constante”, explicou o responsável, Vítor Reis.

Uma simulação feita pela Lusa na plataforma Booking para a noite do eclipse mostrou que cerca de 99% das ofertas de alojamento no concelho de Bragança estavam indisponíveis.

De acordo com o Centro de Ciência Viva de Bragança, o último eclipse total do Sol visível na região ocorreu em 1912 e o próximo só acontecerá em 2144. Em agosto, o fenómeno poderá ser observado na totalidade durante cerca de 26 segundos, sobretudo na zona de Guadramil, freguesia de Rio de Onor, permitindo ver a coroa solar a olho nu.

Face à raridade do evento e às limitações de acesso, o Centro de Ciência Viva está a organizar transportes para os locais de observação, uma vez que o trânsito automóvel para Rio de Onor estará condicionado. As inscrições são limitadas por razões de segurança e preservação ambiental, e o valor reverte a favor das associações culturais locais, incluindo a disponibilização de óculos certificados para observação segura do eclipse.

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