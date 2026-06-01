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Segundo a Reuters, a KLM anunciou o cancelamento temporário dos seus voos de e para o aeroporto de Entebbe, localizado perto da capital ugandesa, Kampala, devido às restrições de viagem e entrada adotadas por alguns países na sequência do surto de Ébola na África Central.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a companhia aérea neerlandesa explicou que, embora a região não seja atualmente considerada uma zona de risco ativo, as medidas impostas por vários países a passageiros e tripulantes que tenham passado recentemente por Entebbe tornaram inviável a operação das rotas previstas.

De acordo com dados da plataforma Flightradar24, foram cancelados dois voos entre Amesterdão e Entebbe, com escala em Kigali, capital do Ruanda, que estavam programados para sábado e segunda-feira.

“Continuamos a monitorizar a situação e a avaliar as opções disponíveis”, indicou a KLM num aviso de viagem dirigido aos passageiros.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Ébola provocado pela rara variante Bundibugyo do vírus, que afeta a República Democrática do Congo (RDC) e o Uganda, como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. No entanto, a organização sublinha que a situação não cumpre os critérios para ser considerada uma pandemia.

Em maio, os Estados Unidos reforçaram os controlos sanitários, as restrições de entrada e outras medidas de saúde pública destinadas a evitar a propagação da doença.

Na semana passada, a Brussels Airlines revelou que estas restrições impedem membros das tripulações de entrarem nos Estados Unidos caso tenham estado na RDC ou no Uganda nos 21 dias anteriores.

A companhia belga informou que irá proceder a “ajustes significativos” na gestão das suas equipas para manter as ligações aéreas para Entebbe, Kinshasa, Nova Iorque e Washington, acrescentando que pretende preservar a programação de voos sempre que possível.

Entretanto, a 20 de maio, um voo da Air France entre Paris e Detroit foi desviado para Montreal depois de um passageiro proveniente da RDC ter embarcado “por engano”, segundo avançaram vários meios de comunicação internacionais.

Também a Emirates alertou esta semana os passageiros para a necessidade de verificarem os requisitos de entrada nos países de destino antes de viajarem, citando as medidas relacionadas com o Ébola adotadas por diversas nações.

Contactada pelo 24notícias sobre o impacto destas restrições nas suas operações, a TAP Air Portugal afirmou que não registou qualquer cancelamento relacionado com o surto, uma vez que a companhia não opera voos para os países atualmente afetados pelas medidas sanitárias associadas ao Ébola.

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