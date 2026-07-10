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Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 1,923 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá chegar aos 1,863 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Os preços dos combustíveis tiveram um forte aumento nos últimos meses, num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Durante os últimos dias, o reagravar das tensões, com o fim do cessar-fogo anunciado pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, voltou a empurrar os preços dos barris de petróleo.

Pelas 11h15 em Lisboa, o preço do barril de Brent para entrega em setembro recuava 0,16% para 76,15 dólares. Pela mesma hora na semana passada, o barril negociava perto de 71 dólares.

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