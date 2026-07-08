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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que, do seu ponto de vista, o memorando de entendimento (MoU) com o Irão "acabou", na sequência da escalada militar entre os dois países. As declarações foram feitas à margem da cimeira da NATO, em Ancara, diz o The Guardian.

Trump afirmou que já não pretende negociar com Teerão, dirigindo duras críticas aos dirigentes iranianos. "Da minha perspetiva, acabou", realçou, acrescentando que considera ser "uma perda de tempo" continuar a lidar com o Irão.

"Vou falar com os nossos negociadores. Eles querem negociar. São boas pessoas, o Steve Witkoff e o Jared Kushner, mas têm de voltar a falar comigo. No que a mim diz respeito, é uma perda de tempo lidar com eles [o Irão]", acentuou.

Horas antes, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão tinha afirmado que os ataques norte-americanos, bem como outras alegadas violações do memorando, tornaram o acordo "ineficaz".

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