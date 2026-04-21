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“É uma honra recebê-lo aqui. E já não era sem tempo”, afirmou Luís Montenegro no início da sua intervenção, recordando os encontros anteriores com o Presidente brasileiro. O chefe do Governo destacou o empenho de Portugal no aprofundamento das relações económicas, nomeadamente na implementação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul.

Montenegro sublinhou ainda o peso crescente da comunidade brasileira em Portugal, referindo que “nunca como hoje houve uma comunidade brasileira tão expressiva a viver” no país. Nesse contexto, defendeu a atuação do Executivo no acolhimento de imigrantes, criticando o que considera ser uma perceção distorcida transmitida pela comunicação social.

“Às vezes, na comunicação social tem-se dado eco a um adulterar a uma relação que tem corrido muitíssimo bem. Os brasileiros que procuram Portugal têm vindo para trabalhar e têm tido uma integração social e económica absolutamente impecável”, afirmou.

O primeiro-ministro abordou também as novas regras de controlo da imigração, garantindo que as medidas adotadas visam “valorizar a dignidade de quem vem por bem”. Segundo Montenegro, Portugal regularizou mais de 235 mil processos de cidadãos brasileiros que, há dois anos, não tinham documentação válida.

Enquanto decorria a receção oficial, o ambiente em Belém refletia a divisão em torno da visita. De um lado, uma manifestação convocada pelo partido Chega, do outro, um grupo com mais de uma centena de apoiantes de Lula da Silva, maioritariamente cidadãos brasileiros.

Entre bandeiras e camisolas do Partido dos Trabalhadores, os apoiantes exibiam faixas com mensagens como “Lula, Portugal recebe-te de braços abertos” e “Lula 2026”. O grupo entoou ainda cânticos como “Lula, guerreiro do povo brasileiro” e “Portugal tem futuro com Lula e Seguro”.