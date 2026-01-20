Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Estou bem, estou vivo, contente por estar bem, com muita força. Foi um acidente muito trágico, parecia um inferno", afirmou Santiago Salvador, acrescentando que sofreu ferimentos ligeiros, incluindo a fratura da tíbia e do períneo. "Por sorte, estou vivo. A minha namorada também está bem. Foi uma força divina, é um milagre estar vivo. Vi muitos mortos", disse ainda.

No vídeo, o sobrevivente aproveitou para agradecer o apoio recebido e deixou uma mensagem de reflexão. "Há que viver a vida porque a vida é curta. Não se chateiem por parvoíces, valorizem mais o amor entre vocês, porque um dia estás aqui e noutro dia estás no céu. Não foi a minha vez de ir para o céu", disse.

O número de vítimas mortais no acidente de Adamuz subiu para 41, segundo fontes próximas da investigação citadas pela agência espanhola EFE. Trinta e nove pessoas permanecem hospitalizadas, das quais 13, incluindo um menor, estão na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que dois portugueses envolvidos no acidente estão bem.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.