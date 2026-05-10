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No mundo dos negócios, o custo de substituição é o esforço físico e monetário exigido para que um utilizador troque um determinado serviço ou produto por outro.

E em muitos casos, a poupança monetária não compensa a burocracia necessária para fazer uma mudança.

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Em Portugal são pagos cerca de 2 mil milhões de euros a mais em faturas de eletricidade e é este o problema que Manie quer resolver.

A startup foi criada por quatro founders, que utilizaram a sua experiência em comparadores online de serviços para desenhar uma plataforma intuitiva onde a troca está à distâcia de um clique.