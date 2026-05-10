A Manie criou uma plataforma onde podes submeter a tua fatura de eletricidade mais recente, ver as melhores opções disponíveis no mercado e pedir para que faça a troca por ti.
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No mundo dos negócios, o custo de substituição é o esforço físico e monetário exigido para que um utilizador troque um determinado serviço ou produto por outro.
E em muitos casos, a poupança monetária não compensa a burocracia necessária para fazer uma mudança.
Em Portugal são pagos cerca de 2 mil milhões de euros a mais em faturas de eletricidade e é este o problema que Manie quer resolver.
A startup foi criada por quatro founders, que utilizaram a sua experiência em comparadores online de serviços para desenhar uma plataforma intuitiva onde a troca está à distâcia de um clique.
Um artigo do parceiro
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