A transição energética não é apenas uma meta ambiental: é um dos maiores desafios que vamos enfrentar enquanto sociedade na próxima década. Para a MC (do Grupo Sonae), líder no retalho alimentar em Portugal, este desafio transformou-se num desígnio estratégico.

Foi uma das razões que levou a empresa a integrar a Aliança para a Transição Energética, uma rede que mobiliza mais de 75 parceiros e cerca de 250 milhões de euros em inovação, para democratizar o setor energético e atingir a neutralidade carbónica.

Inovação que se sente no dia-a-dia

A estratégia da MC foca-se numa visão holística da operação:

Autoconsumo Solar: Muitas lojas já produzem a sua própria energia limpa através de painéis fotovoltaicos.

Muitas lojas já produzem a sua própria energia limpa através de painéis fotovoltaicos. Eficiência Crítica: Otimização dos sistemas de frio (essenciais para a qualidade alimentar) e climatização (conforto dos clientes).

Otimização dos sistemas de frio (essenciais para a qualidade alimentar) e climatização (conforto dos clientes). Mobilidade Elétrica: Incorporação de serviços de carregamento para veículos elétricos como parte da proposta de valor.

À procura de boas ideias?

Este episódio faz parte de uma parceria entre o The Next Big Idea e a Aliança para a Transição Energética, com o apoio do PRR. Sabe mais sobre o Plano de Recuperação e Resiliência em https://recuperarportugal.gov.pt/.