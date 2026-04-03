Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A transição energética não é apenas uma meta ambiental: é um dos maiores desafios que vamos enfrentar enquanto sociedade na próxima década. Para a MC (do Grupo Sonae), líder no retalho alimentar em Portugal, este desafio transformou-se num desígnio estratégico.

Foi uma das razões que levou a empresa a integrar a Aliança para a Transição Energética, uma rede que mobiliza mais de 75 parceiros e cerca de 250 milhões de euros em inovação, para democratizar o setor energético e atingir a neutralidade carbónica.

<iframe width="795" height="447" src="https://www.youtube.com/embed/5uIev3mCNOY" title="What if Continente were an energy company?" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Inovação que se sente no dia-a-dia

A estratégia da MC foca-se numa visão holística da operação:

Autoconsumo Solar: Muitas lojas já produzem a sua própria energia limpa através de painéis fotovoltaicos.

Muitas lojas já produzem a sua própria energia limpa através de painéis fotovoltaicos. Eficiência Crítica: Otimização dos sistemas de frio (essenciais para a qualidade alimentar) e climatização (conforto dos clientes).

Otimização dos sistemas de frio (essenciais para a qualidade alimentar) e climatização (conforto dos clientes). Mobilidade Elétrica: Incorporação de serviços de carregamento para veículos elétricos como parte da proposta de valor.