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Segundo dados divulgados pela empresa, o crescimento foi impulsionado sobretudo pelo aumento dos desvios para consumos não domésticos, que passaram de 2.460 casos em 2024 para 4.622 em 2025, enquanto os casos de consumo doméstico diminuíram.

O volume de energia desviada para fins não residenciais aumentou 32%, atingindo 179 GWh. No primeiro semestre de 2026, a E-Redes já abriu 5.862 inspeções, acima das 5.319 registadas no mesmo período do ano passado.

A distribuidora atribui o aumento dos casos à maior procura de eletricidade, à crescente sofisticação das fraudes e ao reforço dos mecanismos de deteção, incluindo o recurso a algoritmos. Entre as situações identificadas encontram-se desvios associados à produção de canábis, mineração de criptomoedas e irregularidades em grupos empresariais.

O Expresso dá conta de uma contraordenação aplicada pela ERSE à Probiomass, por ter cedido eletricidade produzida numa central de biomassa a quatro instalações próximas, entre 2022 e 2023, em vez de a injetar integralmente na rede. A empresa foi condenada ao pagamento de uma coima de 71.923 euros, reduzida para 35.961 euros após colaboração com a investigação e cessação da prática.

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