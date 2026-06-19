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Segundo a BBC, tudo começou em 2023 quando o filho de Ed Mansell, Bryan, contactou Chrystal Law, a dona de um franchising que vendia LEGO usado no estado norte-americano Oregon. Mansell pretendia vender a coleção rara do pai em regime de consignação, o que faria com que Ed continuasse a ser o proprietário legal até surgir um novo comprador.

A Bricks & Minifigs anunciou nas redes sociais que esta aquisição era “uma das maiores e mais valiosas coleções de LEGO de Star Wars do mundo”.

A loja acabou por falir no final de 2024 e o franchising foi vendido, mas Mansell só soube da venda durante uma visita à loja após deixar de receber os pagamentos mensais acordados. Durante a visita, Mansell percebeu que os novos proprietários não tinham conhecimento da coleção nem do contrato de consignação.

Bryan Mansell acredita que a coleção foi roubada e apresentou queixa. A disputa entre Chrystal Law, Mansell e a Bricks & Minifigs decorreu durante mais um ano, com acusações mútuas.

Em março deste ano, o youtuber Reckless Ben envolveu-se na história ao dar visibilidade ao tema. O youtuber, que tem 1,4 milhões de subscritores, garante que Mansell lhe pediu ajuda e acabou por criar uma campanha que se tornou viral.

Reckless Ben, o nome artístico de Ben Schneider, criou um site chamado “Nós Roubamos Idosos” com o logótipo da Bricks & Minifigs. O youtuber publicou vídeos em que se mostra a colocar uma placa com a frase “Roubámos as economias de uma família” em frente à casa dos novos proprietários da loja. Em março, acabou por ser acusado de perseguição, protestos junto a residências privadas, perturbação da ordem pública e invasão de propriedade.

No entanto, o caso alcançou o pico de popularidade em maio deste ano, depois de Reckless Ben ter publicado um vídeo chamado “Localizei o ladrão que roubou 200 mil dólares em LEGO”. A gravação teve mais de cinco milhões de visualizações até meados de junho.

A popularidade de Reckless Ben mobilizou a internet para o caso da coleção de LEGO desaparecida e originou várias teorias da conspiração.

Há internautas a acusar a polícia local de encobrir um crime e de agir em nome da Bricks & Minifigs. As autoridades viram-se obrigadas a emitir um comunicado a negar as acusações e a garantir que o seu envolvimento se limitou às obrigações legais. Estas declarações não acalmaram os rumores e os apoiantes da família Mansell invadiram uma reunião do conselho municipal para acusar a polícia de má conduta.

O caso está a ter repercussões para a marca Bricks & Minifigs, que diz estar a receber chamadas e emails com ameaças. Os proprietários acabaram por fechar a loja no Oregon “devido a uma campanha devastadora nas redes sociais”.

A Bricks & Minifigs alega que a coleção desaparecida vale 80 mil dólares (o correspondente a cerca de 69 mil euros) e não 200 mil (perto de 174 mil euros). Além disto, garante que Chrystal Law violou as políticas da empresa ao aceitar a venda em regime de consignação e acusa o youtuber Reckless Ben, a antiga proprietária da loja e Mansell de liderarem uma campanha de assédio e de extorsão contra os proprietários da empresa e do franchising.

Já Chrystal Law garante não ter a coleção e diz que esta fazia parte do stock que ficou à responsabilidade do novo dono.

Bryan Mansell garante que o pai começou a colecionar LEGO para presentear os filhos e netos. "Ele escolheu a LEGO como um investimento e começou a comprar conjuntos e figuras para mantê-los novos e na caixa, para que um dia pudessem ser vendidos e ajudar a pagar a faculdade do neto”, afirmou Bryan Mansell à BBC.

Entretanto foi criada uma campanha no GoFoundMe para a família do idoso e já foram angariados mais de 465 mil dólares. Na página, garante-se que o valor será usado para ajudar Bryan e o pai a recuperarem a coleção perdida ou o valor correspondente e a pagar as despesas judiciais.

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