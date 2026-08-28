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Há quem diga que depois de beber vinho não se deve comer melancia. Ou que juntar os dois à mesma refeição pode provocar dores de barriga, inchaço ou outros problemas digestivos. É uma daquelas crenças que se ouvem desde cedo e que, de tanto serem repetidas, acabam por parecer uma regra alimentar.

Mas será mesmo preciso escolher entre a fruta e o copo de vinho?

Segundo a nutricionista Maria Clara, da Clínica Filipa Costa, misturar melancia e vinho à refeição não faz mal por si só e não há evidência científica de que esta combinação seja perigosa.

“Esta é uma crença popular muito comum, mas que não tem qualquer suporte científico”, explica Maria Clara, nutricionista da Clínica Filipa Costa. Segundo a especialista, não existe nenhuma reação química ou fisiológica específica que torne perigosa a combinação dos dois alimentos.

Então porque é que algumas pessoas se sentem mal?

A resposta pode estar menos naquilo que se mistura e mais na quantidade que se come e bebe.

A melancia é uma fruta com um elevado teor de água e contém frutose, um açúcar fermentável. Consumida em grandes quantidades, pode provocar distensão abdominal em algumas pessoas, sobretudo nas que têm maior sensibilidade digestiva. E isso pode acontecer independentemente de haver ou não vinho na refeição.

O álcool também pode ter efeitos no aparelho digestivo. Entre eles está o relaxamento do esfíncter esofágico inferior, o que pode favorecer o refluxo. Este efeito pode tornar-se mais evidente quando o álcool é consumido durante refeições maiores ou mais pesadas, explica a especialista.

Assim, se alguém comer uma quantidade generosa de melancia, fizer uma refeição abundante e acompanhar tudo com vinho, pode acabar com sensação de enfartamento, inchaço ou refluxo. Mas isso não significa que tenha acontecido alguma reação especial entre a melancia e o vinho.

É, antes, o resultado de vários fatores que podem contribuir para o desconforto digestivo.

O mito pode nascer de uma associação

É precisamente aqui que uma experiência individual pode transformar-se numa regra geral. Imagine-se alguém que come melancia depois de uma refeição farta e acompanha a refeição com vinho. Se algumas horas depois sentir a barriga inchada ou algum desconforto, é fácil estabelecer uma ligação entre os dois acontecimentos.

Só que essa conclusão não permite perceber qual foi realmente a causa do mal-estar. Pode ter sido a quantidade de comida, a quantidade de melancia, o álcool ou a própria sensibilidade digestiva da pessoa.

“Este mal-estar deve-se, no entanto, a uma sobrecarga digestiva geral e não a uma incompatibilidade especial entre a melancia e o vinho”, esclarece a nutricionista.

Isto também ajuda a explicar porque é que a mesma combinação pode não causar qualquer problema a uma pessoa e provocar desconforto noutra. A tolerância digestiva não é igual para todos e a quantidade consumida também faz diferença.

E comer fruta depois de beber vinho?

A ideia de que a fruta não deve ser misturada com álcool faz parte de um conjunto mais vasto de crenças sobre alimentos que, supostamente, não devem ser consumidos em conjunto. Muitas destas regras alimentares baseiam-se na ideia de que determinadas combinações “fermentam” no estômago ou dificultam a digestão.

A melancia não se transforma numa substância perigosa por entrar em contacto com o vinho no sistema digestivo, nem o vinho passa a ter um efeito particularmente nocivo por ser consumido juntamente com esta fruta. O organismo digere os alimentos através de processos fisiológicos que não dependem dessas supostas combinações proibidas.

Isso não significa que qualquer quantidade seja indiferente. Significa apenas que não é necessário evitar especificamente melancia e vinho por serem consumidos juntos.

Afinal, posso comer melancia e beber vinho na mesma refeição?

Sim. Para a população em geral, não existe uma razão específica para evitar esta combinação. Pode comer-se melancia e beber vinho na mesma refeição sem que exista uma reação perigosa provocada pelo simples facto de os dois alimentos serem consumidos juntos.

Se houver inchaço, gases, refluxo ou sensação de peso, a explicação estará mais provavelmente na quantidade total ingerida, no efeito do álcool sobre o sistema digestivo ou na sensibilidade individual.

A próxima vez que alguém disser que “melancia e vinho fazem mal juntos”: não é preciso escolher um ou outro.