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A informação foi avançada por Hunter Biden numa entrevista ao programa Newsnight, da BBC, na sexta-feira. Emocionado, descreveu a doença como "muito difícil" e afirmou que o cancro "metastizou para os ossos e não só", sendo "bastante doloroso e muito debilitante".

Apesar do agravamento da doença, Hunter Biden afirmou que o pai tem enfrentado a situação com resiliência. "Gostaria que o pai reclamasse mais", disse, descrevendo Joe Biden como "o centro da família" e "o melhor pai, melhor marido, melhor avô".

Durante a entrevista, Hunter Biden falou também sobre o debate presidencial de julho de 2024, no qual Joe Biden, então Presidente e candidato democrata, enfrentou Donald Trump. O desempenho de Biden no debate levantou dúvidas sobre a sua condição física e capacidade para continuar na corrida eleitoral.

Hunter Biden disse ter ficado "chocado" com o desempenho do pai e que sabia que "se estava a passar alguma coisa". Na sua opinião, o fraco desempenho refletia o esgotamento físico provocado por longas viagens. Depois de Joe Biden ter sido diagnosticado com cancro da próstata, o filho questionou-se sobre se a doença já não teria surgido naquela altura e se poderia estar a afetá-lo.

Joe Biden foi diagnosticado com cancro da próstata em maio de 2025. Na altura, o gabinete do antigo presidente informou que a doença já se tinha espalhado.

Biden deixou a Casa Branca em janeiro, depois de concluir o mandato como o presidente norte-americano mais velho. Durante a presidência, surgiram dúvidas sobre a sua capacidade para permanecer no cargo devido à idade e ao estado de saúde.

Em meados de 2024, abandonou a corrida à reeleição e apoiou a candidatura da então vice-presidente Kamala Harris, que acabou derrotada por Donald Trump.

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