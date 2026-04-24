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Segundo o conteúdo do documento, citado por uma fonte do Departamento de Defesa norte-americano, a posição espanhola, incluindo restrições ao uso de bases militares e ao espaço aéreo, tem sido interpretada em Washington como um sinal de “insuficiente cooperação” no contexto da operação militar em curso.

O e-mail refere ainda que “países difíceis” deverão enfrentar consequências políticas dentro da Aliança Atlântica, embora não detalhe qualquer mecanismo formal para uma eventual expulsão de um Estado-membro, algo que não está previsto nos tratados da NATO.

Perante a divulgação da informação, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reagiu com tranquilidade, rejeitando a relevância do conteúdo. “Nós não trabalhamos com e-mails, trabalhamos com documentos oficiais e posicionamentos oficiais do Governo dos Estados Unidos”, afirmou à chegada a uma reunião europeia em Chipre.

Sánchez sublinhou que Espanha mantém uma posição de “cooperação total com os aliados, dentro do respeito pela legalidade internacional”, garantindo que o país “cumpre as suas obrigações” enquanto membro da NATO.

De acordo com a Reuters, o e-mail também expressa frustração norte-americana com limitações impostas por Espanha ao uso de infraestruturas militares estratégicas, nomeadamente as bases de Morón e Rota, bem como restrições ao espaço aéreo no contexto do conflito com o Irão.

O documento sugere ainda que tais restrições podem ter impacto político no seio da Aliança, num momento em que persistem divergências entre Washington e alguns aliados europeus sobre o nível de envolvimento militar e o financiamento da NATO.

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