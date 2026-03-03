Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irão pretende iniciar conversações, mas considerou que “é demasiado tarde” para o fazer.

Numa nova publicação na rede social Truth Social, o líder norte-americano reiterou que a capacidade militar iraniana foi fortemente afetada.

“A defesa antiaérea, a Força Aérea, a Marinha e a liderança deles foi-se”, escreveu.

Trump acrescentou ainda que Teerão quer dialogar, mas garantiu que já transmitiu essa posição às autoridades iranianas: “Eles querem falar. Disse-lhes que é demasiado tarde”.

