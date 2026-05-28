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A alteração foi publicada na revista científica The Lancet e anunciada recentemente no Congresso Europeu de Endocrinologia, em Praga, após 14 anos de trabalho conjunto entre sociedades médicas, investigadores e associações de doentes de vários continentes.

A síndrome afeta cerca de uma em cada oito mulheres em idade reprodutiva — mais de 170 milhões de pessoas em todo o mundo — e, segundo os especialistas, o antigo nome deixava de fora grande parte da complexidade da doença. Durante anos, o termo “ovários poliquísticos” levou muitas mulheres a acreditar que tinham quistos nos ovários ou que a condição se resumia a um problema ginecológico e de fertilidade. No entanto, a doença é muito mais abrangente, envolvendo alterações hormonais, metabólicas, dermatológicas e psicológicas.

A especialista em Ginecologia-Obstetrícia Sofia Figueiredo explica que “a designação anterior colocava o foco nos ovários e na imagem ecográfica, quando esta é uma condição muito mais ampla, com expressão hormonal, metabólica, reprodutiva, dermatológica e psicológica”.

Segundo a médica, a nova nomenclatura traduz melhor aquilo que os profissionais observam diariamente na prática clínica. “Não estamos perante ‘quistos nos ovários’, mas sim perante uma síndrome endócrino-metabólica com impacto na ovulação, na produção de androgénios (hormonas ditas masculinas) na resistência à insulina, no peso, no risco metabólico e, em algumas mulheres, na fertilidade”, afirma.

Uma condição frequentemente mal compreendida

Apesar de ter ficado conhecida como “síndrome dos ovários poliquísticos”, a doença nem sempre envolve ovários com aspeto poliquístico e, na maioria dos casos, não existem quistos verdadeiros.

“O que se observa na ecografia são pequenos folículos, ou seja, estruturas normais do ovário, mas em maior número. Não são quistos patológicos”, esclarece Sofia Figueiredo.

Para a especialista, o termo “poliquístico” contribuiu para décadas de confusão entre doentes e até entre profissionais de saúde.

“Para muitas mulheres, ouvir a expressão 'ovários poliquísticos' pode ser assustador.

A palavra 'quistos' remete para algo mais grave, como tumores, necessidade de cirurgia, infertilidade inevitável ou risco de cancro, quando, na maioria dos casos, não é isso que está em causa”, afirma. “A grande maioria destas mulheres consegue engravidar, mesmo que algumas possam necessitar de acompanhamento ou ajuda especializada”.

A ginecologista considera que o nome antigo acabou também por simplificar excessivamente uma doença complexa, centrando o diagnóstico na ecografia e desvalorizando outros sintomas importantes.

“O termo ‘poliquístico’ contribuiu para que, durante muito tempo, se atribuísse demasiada relevância aos achados ecográficos, o que é um erro. Esta síndrome não se diagnostica apenas pela imagem dos ovários. É necessário olhar para a mulher na sua globalidade: regularidade dos ciclos menstruais, ovulação, sinais de excesso de androgénios, como acne ou aumento de pelo, metabolismo, resistência à insulina e risco futuro para a saúde”.

O que é a PMOS?

A agora denominada PMOS é uma condição hormonal multifatorial, geralmente diagnosticada na adolescência ou início da idade adulta. Os sintomas variam bastante de mulher para mulher, o que contribui para atrasos no diagnóstico e dificuldades no acompanhamento.

A doença está também associada a uma produção excessiva de androgénios — hormonas consideradas masculinas, mas que existem naturalmente nas mulheres em menores quantidades.

Atualmente, o diagnóstico baseia-se nos chamados critérios de Roterdão. Para que a síndrome seja identificada, a mulher deve apresentar pelo menos dois de três critérios: sinais clínicos ou laboratoriais de excesso de androgénios, irregularidade menstrual ou ovários com aspeto poliquístico na ecografia.

Ainda assim, os especialistas insistem que a ecografia, por si só, não basta. “Há mulheres que chegam à consulta com anos de ciclos menstruais irregulares, acne, aumento de pelo ou dificuldade em engravidar, mas que foram tranquilizadas porque a ecografia era normal. Também acontece o contrário: mulheres com uma ecografia descrita como ovários de aspeto poliquístico, que ficam com esse diagnóstico, mesmo sem outros sinais clínicos da doença”, explica Sofia Figueiredo. “O mais importante é avaliar a mulher no seu conjunto: sintomas, ciclos menstruais, sinais hormonais, metabolismo e impacto na saúde ao longo da vida”.

Uma mudança impulsionada pelas doentes

A alteração do nome resulta de anos de pressão de especialistas e associações de doentes, que defendiam que a designação antiga não refletia a verdadeira dimensão da doença. A nova designação pretende precisamente enfatizar que se trata de uma doença hormonal e metabólica, com impacto em vários sistemas do organismo e associada a maior risco de diabetes, resistência à insulina e doença cardiovascular.

Segundo Sofia Figueiredo, esta mudança poderá também melhorar a comunicação com as doentes.

“Em vez de dizer apenas ‘tem ovários poliquísticos’, podemos explicar que se trata de uma condição hormonal e metabólica, que pode manifestar-se de forma diferente em cada mulher”, afirma.

Diagnósticos tardios e acompanhamento insuficiente

A médica defende que o principal desafio continua a ser garantir uma abordagem integrada e personalizada.

“A síndrome não é igual em todas as mulheres. Pode surgir em adolescentes, em mulheres magras ou com excesso de peso, com sintomas muito diferentes. Por isso, o acompanhamento deve ser global”.

Em muitos casos, as doentes acabam por passar por várias especialidades — ginecologia, endocrinologia, dermatologia, nutrição ou medicina geral — sem uma visão verdadeiramente coordenada.

“Também não existe uma solução única para todas. O tratamento deve ser individualizado para cada mulher: adaptado aos seus sintomas, à sua idade, aos seus objetivos e ao seu projeto reprodutivo”.

A mudança de nome é apenas o início

Para Sofia Figueiredo, a nova designação representa um passo importante, mas insuficiente por si só.

“O mais urgente é que esta síndrome seja reconhecida cedo e acompanhada de forma completa ao longo da vida”, sublinha.

A ginecologista considera essencial melhorar a informação dirigida tanto às mulheres como aos profissionais de saúde, garantir uma avaliação da componente metabólica — incluindo resistência à insulina e risco de diabetes — e promover um acompanhamento multidisciplinar.

“A mudança de nome é positiva, mas deve ser considerada apenas como o ponto de partida. O verdadeiro impacto virá se ajudar a diagnosticar melhor, a reduzir atrasos, a comunicar com mais clareza e a oferecer cuidados mais personalizados”.

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