De acordo com o documento, Durão Barroso assume funções a partir de quinta-feira, 15 de janeiro, passando a presidir tanto ao conselho de administração como ao conselho executivo da fundação.

“Nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 8.º dos Estatutos da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, aprovados em anexo ao Decreto-Lei n.º 168/85, de 20 de maio, na sua redação atual, designo, como membro do conselho de administração da Fundação, José Manuel Durão Barroso, que preside”, refere o primeiro ponto do despacho.

O segundo ponto do documento designa o antigo líder do executivo comunitário como presidente do conselho executivo da FLAD, precisando que o despacho “produz efeitos a 15 de janeiro”.

Com 69 anos, Durão Barroso foi presidente da Comissão Europeia durante uma década, entre 2004 e 2014, depois de ter exercido o cargo de primeiro-ministro de Portugal entre abril de 2002 e julho de 2004. Tornou-se, em 2004, o primeiro português a liderar o executivo comunitário, tendo sido reconduzido em 2009 para um segundo mandato, que terminou a 31 de outubro de 2014.

Professor universitário, Durão Barroso exerceu posteriormente funções como presidente não executivo do Banco Goldman Sachs International. Atualmente, desempenha, entre outros cargos, o de presidente da Assembleia Geral do Conselho da Diáspora Portuguesa e chairman do EurAfrican Forum.

Nascido em Lisboa, a 23 de março de 1956, Durão Barroso é frequentemente descrito, na forma como encara a política, como “frio, calculista, formal e racional”. O próprio considera que o momento decisivo para se envolver na vida política ocorreu a 25 de Abril de 1974, dia que classificou como o “mais importante” da sua vida, quando assistiu à Revolução dos Cravos no Largo do Carmo.

Depois de um percurso inicial na extrema-esquerda, no MRPP, afastou-se desse passado em 1977 e viria a filiar-se no PSD em 1980. Ao longo dos governos de Aníbal Cavaco Silva, desempenhou vários cargos governativos, antes de assumir a liderança do partido em 1999.

A vitória do PSD nas eleições legislativas de 17 de março de 2002, embora sem maioria absoluta, levou à formação de um governo de coligação com o CDS-PP, permitindo a Durão Barroso chegar a São Bento. Pouco mais de dois anos depois, seria nomeado presidente da Comissão Europeia.

