O que acontece quando o sol atinge a pele?

A radiação ultravioleta (UV) danifica o colagénio e a elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele, e provoca mutações no ADN celular que podem levar a cancros de pele. Um em cada três cancros diagnosticados no mundo é um cancro de pele, sendo a radiação UV o principal fator de risco para o melanoma.

A pele adapta-se parcialmente à exposição solar engrossando a epiderme e aumentando a produção de melanina (o que causa o bronzeado), mas este processo já envolve danos no ADN. A exposição solar durante a infância é particularmente crítica para o risco de melanoma no futuro.

Como funcionam os protetores solares?

Contêm filtros que absorvem ou refletem a radiação UV. Há dois tipos principais:

Inorgânicos (óxido de zinco, dióxido de titânio), pouco absorvidos pelo organismo e com menor preocupação toxicológica.

Orgânicos (ex.: oxibenzona, avobenzona, octocrileno), absorvem UV, mas alguns são suspeitos de atuar como desreguladores hormonais.

A preocupação pública aumentou após um estudo de 2019 da FDA (EUA), que detetou vestígios de filtros orgânicos no sangue de utilizadores em quantidades superiores ao limiar que exige testes adicionais. No entanto, os autores sublinharam que os resultados não justificam deixar de usar protetor solar.

Há riscos reais no uso de protetor solar?

Estudos indicam que a oxibenzona pode estar associada a alterações hormonais e fertilidade reduzida, mas as evidências atuais não são conclusivas sobre riscos às doses provenientes do uso normal de protetor. Já os filtros inorgânicos são considerados seguros, embora ambos os tipos possam ter impacto ambiental quando chegam à água.

Regulação e mudanças

O Reino Unido, segundo o The Guaradian, vai reduzir em 2026 o limite máximo de oxibenzona de 6% para 2,2% em produtos para uso corporal, mantendo o valor mais alto em cremes para rosto, mãos e lábios. Austrália e EUA também avaliam restrições e reformulações.

Mitos comuns

“Protetor solar causa cancro” — Falso. Não há qualquer evidência científica que suporte esta alegação. Cancros de pele são causados por mutações específicas provocadas pela radiação UV.

“Usar protetor provoca deficiência de vitamina D” — Falso. Estudos mostram que a quantidade de sol necessária para produzir vitamina D é muito inferior à necessária para provocar queimaduras.

A importância do equilíbrio

A luz solar pode trazer benefícios — como menor risco de doenças cardiovasculares ou autoimunes, mas as queimaduras solares devem ser evitadas a todo o custo. O conselho dos especialistas é: desfrutar do sol com moderação, proteger-se nas horas de maior radiação (entre as 11h30 e as 16h30) e usar uma combinação de sombra, roupa adequada, chapéu, óculos e protetor solar de largo espectro (FPS ≥ 30).

Organizações como a Liga Portuguesa Contra o Cancro e o IPMA recomendam ainda atenção ao Índice UV, cuidados redobrados para pessoas de pele clara e autoexames regulares da pele para deteção precoce de lesões suspeitas.