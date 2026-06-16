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Os Duran Duran vão regressar a Portugal para um concerto único na MEO Arena, em Lisboa, no próximo dia 3 de novembro. O espetáculo marca o reencontro da banda britânica com o público português e será promovido pela Sodade.

Com mais de 40 anos de carreira e mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, os Duran Duran são considerados um dos projetos mais influentes e duradouros da música contemporânea. Em 2022, a banda foi distinguida com a entrada no Rock & Roll Hall of Fame, reforçando um percurso marcado pela constante reinvenção artística.

Ao longo da carreira, o grupo assinou temas que se tornaram clássicos da música popular, como "Hungry Like The Wolf", "Rio", "Ordinary World", "The Reflex" e "Come Undone". Atualmente, mantém uma presença regular nos palcos internacionais, continuando a lançar nova música e a atuar perante milhares de fãs em todo o mundo.

A ligação dos Duran Duran a Portugal remonta a 1982, ano em que atuaram no Dramático de Cascais e no Pavilhão Infante Sagres, no Porto. Mais recentemente, regressaram ao país como cabeças de cartaz do Rock in Rio Lisboa, em 2022.

O concerto na MEO Arena constitui uma nova oportunidade para o público português assistir ao vivo a uma das bandas mais marcantes das últimas décadas, num espetáculo que percorrerá alguns dos temas mais emblemáticos do seu repertório.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir das 9h00 de 18 de junho, com preços desde 70 euros.