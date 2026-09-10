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Há duas semanas, a água desceu da montanha e levou consigo casas, estradas, pontes e vidas. Hoje, 15 dias depois, ainda se procuram corpos e pessoas desaparecidas no Nepal, mas as imagens da torrente de água, gelo, pedra e lama que atravessou vales e aldeias já quase não ocupam espaço nas notícias internacionais. Para quem trabalha na saúde mental, é precisamente agora que começa uma parte essencial da resposta.

"O que nós queremos fazer é tentar apoiar os profissionais de saúde nessa zona, que depois vão ajudar o resto da população", explica João Marçal Grilo. "Muitos são os chamados health posts, clínicas muito pequenas, muito básicas — muitas delas arrasadas e alguns dos profissionais morreram também."

Licenciado em Geografia em 1993, João viajou pela Índia com uma mochila às costas e passou vários meses a fazer voluntariado num pequeno hospital em Varanasi. Aí, testemunhou como as doenças mentais são comuns e debilitantes para as pessoas mais vulneráveis ​​do mundo, e como, na maioria das vezes, são incompreendidas ou não tratadas.

Esta realidade levou-o ao King's College para se tornar enfermeiro de saúde mental e, anos mais tarde, a fazer um mestrado em Desenvolvimento Internacional. Radicado em Londres e apaixonado pelo combate às desigualdades, João fundou em 2014 uma organização que começou por trabalhar no Nepal e no Sri Lanka e que se especializou no reforço dos serviços de saúde mental e na formação de profissionais locais, a Unity in Health, actualmente conhecida como Jaya Mental Health — jaya significa vitória em várias línguas do sul da Ásia, incluindo nepalês.

Quando fala sobre o Nepal, João Marçal Grilo não fala apenas de uma organização que presta assistência a uma população atingida por uma catástrofe: mais de 1.300 mortos e mais de 5.000 desaparecidos, pelo menos 7.500 casas destruídas e prejuízos estimados em mais de 2 mil milhões de euros. Fala de um país onde a falta de profissionais, a distância geográfica e o estigma à volta da doença mental tornam a resposta particularmente difícil em tempo normais.

Agora, há uma emergência dentro da emergência. "Há duas coisas a acontecer: enterrar os corpos e encontrar as pessoas. Tudo muito macabro, muito precário." Há famílias à procura dos desaparecidos, corpos por identificar e uma logística que, diz, se tornou "muito tétrica". Mas há também outra frente, preocupante e menos visível: a saúde mental dos que sobreviveram.

A rede apoio psicológico vai ser mais necessária do que nunca. Uma das psicólogas e enfermeiras da organização deverá juntar-se a outra equipa e tentar chegar ao terreno. A prioridade imediata é perceber como estão os profissionais que ficaram e, a partir daí, trabalhar com eles.

Uma equipa de meia dúzia de pessoas e uma área que "não é sexy"

O trauma não obedece ao calendário das notícias nas televisões e nos jornais. O problema, explica João, chega depois. "O trabalho que fazemos é muito o que vem a seguir. Do ponto de vista da saúde mental é muito à volta do stress pós-traumático, que não acontece imediatamente quando os incidentes ocorrem."

Os sintomas surgem habitualmente mais tarde, na ressaca da emergência, quando as equipas internacionais regressam a casa e o acontecimento deixa de ser notícia: "As pessoas começam a ter flashbacks e toda uma série de traumas". "Os sintomas começam a aparecer mais tarde, uma questão de meses, às vezes até de anos, tanto a nível individual como colectivo."

Por isso deixa um aviso que é também a razão pela qual considera insuficiente uma resposta concentrada apenas nos dias imediatamente posteriores à catástrofe: "Toda aquela zona vai ser altamente traumatizada, um trauma que passa de gerações para gerações. Este trabalho é algo muito mais profundo, muito mais de longo prazo."

A dimensão da resposta, paradoxalmente, é pequena. A equipa no Nepal tem neste momento cerca de cinco pessoas e a organização não é uma ONG humanitária de emergência. "Não somos uma organização humanitária", lembra João Marçal Grilo, "há uma diferença". Mas sublinha a "responsabilidade quase moral" de fazer alguma coisa. E pedidos para continuarem o seu trabalho não faltam.

A equipa está limitada também pelas condições no terreno. Há zonas a que já não consegue chegar. Estradas e ligações foram destruídas e a segurança tornou-se uma preocupação adicional, sobretudo numa região montanhosa e onde novos episódios podem e vão voltar acontecer. "Há zonas glaciais instáveis" e outro problema particularmente grave, "não há um sistema de alarme".

Por isso, o problema não é apenas responder ao desastre, é também saber como enviar em segurança profissionais para zonas onde a próxima catástrofe pode acontecer a qualquer momento. "Preocupa-me imenso", admite.

A dificuldade de explicar o trabalho em saúde mental não é nova para João Marçal Grilo. Além de não ser uma "área sexy", não é um trabalho necessariamente visível e palpável, pelo menos não como a construção de um hospital ou de uma escola. "Uma obra que é feita de tijolos vê-se e tem lá uma placa". O resultado de formar um enfermeiro, ensinar alguém a reconhecer sinais de doença mental ou reduzir o estigma pode demorar anos.

Ainda assim, em pouco mais de uma década de atividade no Nepal (e não só) muita coisa mudou. Mas a dificuldade essencial mantém-se. No país, existe por exemplo a Health Assistants e Female Community Health Volunteers, mulheres que visitam famílias e que, apesar de muitas vezes terem pouca formação formal e poucos recursos, são figuras conhecidas e respeitadas nas suas comunidades.

A ideia é acrescentar a saúde mental às funções que já desempenham. "São coisas muito básicas. No fundo, elas funcionam como alguém que vê quem é que na comunidade pode precisar de ajuda e, depois, tentam levar e encorajar essas pessoas a irem às clínicas."

É uma estratégia que pretende também combater o estigma. "São figuras respeitadas entre as suas comunidades, há uma ligação entre as pessoas, ajudam a combater o estigma à volta da saúde mental, a 'normalizar' as coisas."

Uma mudança que demora e a luta contra a indiferença

Há uma razão para João Marçal Grilo insistir nas palavras "longo prazo". Desde 2014, a organização acumulou experiência que mostra que as mudanças profundas são possíveis, mas dificilmente são rápidas. Há um caminho a percorrer.

Num dos projetos desenvolvidos em Ilam, no leste do Nepal, a organização combinou clínicas gratuitas, formação de profissionais e trabalho de combate ao estigma. João aponta para uma redução de 77% da taxa de suicídio naquela comunidade, resultado que atribui ao conjunto das intervenções.

Mas nem todos os exemplos são estatística. Num projeto desenvolvido durante quase três anos no principal hospital psiquiátrico do Nepal, em Catmandu, a Jaya Mental Health trabalhou sobre direitos humanos e qualidade dos cuidados. Um dos resultados aconteceu fora das consultas, dos tratamentos, da reuniões.

"No final do ano, fazemos uma cerimónia em que participa toda a gente do hospital, do diretor aos médicos e enfermeiros, passando por porteiros e senhoras da limpeza. E compram-se bolos para partilhar. Foi incrível o feedback que tivemos, pessoas a dizerem-nos que nunca tinha entrado na cozinha quando estavam pessoas da casta xis — é uma sociedade muito estratificada —, ou que nunca tinham estado no mesmo sítio a comer ao lado de pessoa ípsilon, ou que "foi a primeira vez que um médico me disse bom dia". Há coisas muito mais próximas a nível social", conta.

Para João Marçal Grilo, tudo são exemplos de transformação. "Há coisas mais tangíveis, outras muito mais subtis. E sim, demoram alguns anos de trabalho, mas ficam as sementes plantadas."

Em Londres, onde está a maioria do tempo, João Marçal Grilo trabalha em parceria com o Serviço Nacional de Saúde britânico. E é também aí que encontra aquilo que considera ser uma contradição do mundo desenvolvido: sistemas altamente sofisticados que podem perder precisamente aquilo que a sua experiência no Nepal e noutras partes do mundo menos desenvolvidas lhe ensinou a valorizar.

"Hoje, as pessoas são tratadas como batatas quentes", diz para descrever um sistema em que os doentes são sucessivamente encaminhados de um serviço para outro. "Funciona tudo por objetivos, tudo é medido, tudo são números. Tudo é estatística e as pessoas são esquecidas."

É uma crítica que atravessa toda a conversa. No Nepal, falta dinheiro, faltam profissionais, faltam estruturas. No Reino Unido, existem estruturas muito mais robustas, mas João encontra outro problema: a burocratização e a pressão para apresentar resultados rápidos. "Investir nas pessoas é extremamente importante e a mudança ocorre de uma forma lenta, num mundo em que tudo acontece num clique, tudo é imediato."

Também a Jaya vive hoje essa pressão. O financiamento das ONG diminuiu e os projetos que antes podiam ser financiados durante dois ou três anos passaram, em muitos casos, a depender de horizontes de poucos meses. Portanto, "o moral é muito baixo", desabafa.

O resultado é uma espécie de corrida permanente contra o tempo. "Funcionamos na base de: certo, agora temos dinheiro até ao Natal." O problema torna-se ainda maior quando uma catástrofe como a do Nepal cria uma explosão momentânea de atenção internacional. "As pessoas tendem a responder mais, mas é algo muito imediato, depois desaparece."

E é exatamente quando desaparece que a equipa da Jaya está a entrar em campo e que o trabalho em saúde mental é mais necessário. Mas João, que não gosta particularmente da narrativa da caridade, em que há um "nós", os ricos e "eles", os pobrezinhos, não desiste. "Os problemas que as pessoas têm do outro lado do mundo são extremamente parecidos com os que temos aqui."

Nos últimos anos, João viu também os efeitos de catástrofes ambientais em Portugal, como a depressão Kristin, que destruiu a casa da família em São Pedro de Moel, ou os fogos de 2022, que na Serra da Estrela arrasaram uma propriedade, incluindo 1.500 árvores.

As dimensão não são comparáveis, mas há uma aprendizagem comum: a vulnerabilidade não é uma coisa que acontece sempre lá longe. "Há muitos pontos comuns entre nós todos", diz. E é essa ideia que quer levar para o trabalho da organização.

Num mundo em que, considera, existe uma tentativa permanente de separar pessoas em grupos cada vez mais distantes, a saúde mental pode ser precisamente uma forma de reconstruir uma linguagem comum. "O que queremos é de facto criar uma narrativa em que vejamos os pontos de união: estamos todos no mesmo barco."