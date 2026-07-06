Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A campanha "Duas Rodas ─ Agarre-se à Vida" é a sétima das 11 ações previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026 e a terceira dedicada aos veículos de duas rodas a motor, um dos grupos de utilizadores considerados mais vulneráveis em caso de acidente rodoviário.

A iniciativa pretende alertar os condutores de motociclos e ciclomotores para a importância de uma condução segura, defensiva e responsável, sensibilizando igualmente os restantes utilizadores da via para a necessidade de uma partilha segura do espaço rodoviário.

À semelhança das restantes campanhas do PNF, a ação integra uma componente de sensibilização, assegurada pela ANSR, e outra de fiscalização, realizada pela GNR e pela PSP, com especial incidência nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves.

Segundo os dados divulgados, entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025 registaram-se 34.179 acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas a motor. Destes acidentes resultaram 440 vítimas mortais, 3.041 feridos graves e 34.501 feridos leves.

Embora a maioria das vítimas corresponda a condutores e passageiros de motociclos e ciclomotores, os números incluem também outros utilizadores da via, como peões e ocupantes de outros veículos envolvidos nestes acidentes.

De acordo com o Plano Nacional de Fiscalização 2026, quase metade da sinistralidade grave com veículos de duas rodas a motor ocorre em arruamentos urbanos e em estradas nacionais.

A campanha chama a atenção para comportamentos que aumentam significativamente o risco de acidente grave, entre os quais o excesso de velocidade, as ultrapassagens perigosas, a circulação irregular entre filas de trânsito, as mudanças de direção sem sinalização, a condução sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas, a utilização incorreta ou a ausência de capacete e equipamento de proteção, a condução distraída e a reduzida perceção dos motociclistas por parte dos restantes condutores.

A ANSR, a GNR e a PSP recordam ainda que a utilização correta de um capacete homologado e de equipamento de proteção adequado pode reduzir significativamente a gravidade das consequências em caso de acidente.

As ações de sensibilização decorrerão em simultâneo com operações de fiscalização da GNR e da PSP, dirigidas às vias e locais onde se registam níveis mais elevados de sinistralidade envolvendo veículos de duas rodas a motor.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.