Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o procurador Damien Martinelli, citado pela RFI, o tiroteio terá ocorrido num contexto de violência associada ao tráfico de droga, que tem alimentado episódios recorrentes de confrontos entre grupos rivais naquela área.

O bairro dos Moulins é há vários anos identificado pelas autoridades como uma zona problemática, marcada pela presença de redes ligadas ao narcotráfico e por sucessivos episódios de violência armada.

Até ao momento não foram efetuadas detenções, estando a investigação em curso para identificar os autores dos disparos, que terão sido efetuados a partir de um veículo em movimento.

Na sequência do ataque, o autarca de Nice, Éric Ciotti, deslocou-se ao local e classificou o episódio como um “novo e assustador tiroteio”. Numa mensagem divulgada na rede social X, o responsável atualizou o balanço para dois mortos, três feridos graves, três feridos ligeiros e três pessoas em estado de choque.

As autoridades francesas reforçaram a presença policial na zona, enquanto prosseguem as buscas para esclarecer as circunstâncias do ataque e localizar os responsáveis.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.