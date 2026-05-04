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Um carro avançou contra uma multidão numa das principais artérias pedonais da cidade velha, uma área com forte afluência, rodeada de lojas e edifícios históricos. As autoridades confirmaram entretanto que o condutor foi detido no local, revelando que este apresentou sinais de instabilidade mental no momento da detenção.

A polícia e o presidente da câmara de Leipzig confirmaram o número de vítimas mortais, num contexto em que a Alemanha tem sido palco, nos últimos anos, de vários atropelamentos mortais em espaços públicos. A Agence France-Presse recorda incidentes semelhantes registados em mercados de Natal, como em Berlim, em 2016, e em Magdeburgo, em 2024, bem como num ataque durante uma marcha sindical em Munique, no início de 2025.

Leipzig tem vindo, há mais de uma década, a restringir fortemente a circulação automóvel no seu centro histórico. Até ao momento, as autoridades não avançaram qualquer explicação para o sucedido nem esclareceram se o atropelamento foi um ato deliberado.

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