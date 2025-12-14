Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a sociedade para a importância da doação renal em vida, numa altura em que cerca de 2 mil pessoas aguardam um transplante renal em Portugal.

A transplantação renal é a solução terapêutica mais eficaz para a doença renal crónica terminal, que obriga muitos doentes a sessões regulares de diálise e compromete a sua qualidade de vida. A doação em vida contribui para reduzir o tempo de espera e melhorar significativamente o prognóstico dos doentes, além de representar um benefício para o Serviço Nacional de Saúde ao diminuir a dependência de diálise prolongada.

A ULS São João destaca que a doação renal em vida é um procedimento seguro e um ato de profundo altruísmo, sublinhando a responsabilidade coletiva de continuar a promover esta prática. Em 2025, o hospital avançou com novos programas, incluindo transplantes ABO incompatíveis e transplantes renais cruzados, reforçando o seu compromisso com a inovação e com melhores resultados clínicos para os doentes.