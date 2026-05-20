Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os pais das duas crianças já terão sido identificados pelas autoridades, depois de os menores se terem identificado junto da GNR.

Segundo o relato de uma testemunha à SIC Notícias, os menores terão sido deixados numa zona de floresta e, alegadamente, "vendados pelos pais", que lhes terão dito para" procurarem um brinquedo".

O caso ocorreu por volta das 19h00 de terça-feira, junto à Estrada Nacional 253, uma via muito movimentada por turistas que se deslocam para as praias da Comporta. As crianças foram encontradas por uma mulher e pelo irmão, que alertaram de imediato as autoridades.

Os menores, que não transportavam documentos, foram encaminhados para um posto da GNR após o alerta. Apesar da identificação dos pais, permanecem por esclarecer as circunstâncias em que as crianças se encontravam sozinhas.

A situação foi comunicada à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e está agora a ser acompanhada pelas autoridades. A investigação poderá apontar para um eventual caso de abandono, uma vez que, até ao momento, não existe qualquer participação de desaparecimento das crianças.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.