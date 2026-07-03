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Instalada na nova área da livraria, projetada por Álvaro Siza Vieira, a Biblioteca Manifesto reúne uma seleção de 100 livros que foram censurados, proibidos ou contestados em diferentes países. O acervo inclui obras de autores como Harper Lee, Salman Rushdie, Conceição Evaristo, Trevor Noah, Jodi Picoult e Rupi Kaur, organizadas em quatro eixos temáticos: poder, controlo, voz e memória.

A iniciativa representa a primeira materialização física permanente do clube de leitura Service95 Book Club, lançado por Dua Lipa em 2023. Em comunicado, a artista afirma que a ambição do projeto sempre foi criar "uma casa para escritores e leitores", defendendo que a leitura aproxima as pessoas, apesar de nem todos partilharem essa visão.

Segundo Dua Lipa, os cem livros reunidos na Biblioteca Manifesto "colocam questões ou foram questionados". Alguns foram proibidos em escolas devido a temas relacionados com raça ou sexualidade, outros dirigidos a leitores LGBTQIA+ foram retirados de circulação e, em determinados casos, os próprios autores sofreram perseguições pelas suas obras. A cantora descreve o espaço como "um santuário dedicado aos livros que desapareceram, aos autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e controlo, e aos leitores que se recusam a que lhes digam que livro podem ler", acrescentando que "por vezes, a coisa mais subversiva que se pode fazer é ler um livro e, depois, falar sobre ele".

A diretora de Marca da Livraria Lello, Francisca Pedro Pinto, enquadra a iniciativa na visão da livraria de que o livro constitui uma "tecnologia de liberdade". Na sua perspetiva, a Biblioteca Manifesto pretende reforçar o papel da leitura na capacidade de uma sociedade imaginar, interpretar e construir o seu próprio futuro.

A escolha da Livraria Lello para acolher o projeto é justificada por Dua Lipa com a longa tradição do espaço como ponto de encontro de escritores, leitores e visitantes de todo o mundo. A artista já havia destacado anteriormente a livraria ao incluí-la na sua lista de locais de visita obrigatória, criada em parceria com o Google Maps.

A inauguração da Biblioteca Manifesto integra a programação do festival Babell, que decorre até segunda-feira no Porto e reúne escritores como Salman Rushdie, Margaret Atwood, Olga Tokarczuk e László Krasznahorkai, além de um programa que inclui sessões literárias, concertos, cinema e outras apresentações.