Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Livraria Lello, no Porto, passa a acolher a partir desta sexta-feira a Manifesto Library, uma biblioteca permanente criada em parceria com a cantora britânica Dua Lipa. O projeto integra o festival internacional BABELL – City of Books e representa a primeira materialização física do clube de leitura Service95, lançado pela artista em 2021.

Instalada no auditório cultural da histórica livraria, a biblioteca reúne cerca de 100 livros organizados em torno de quatro temas centrais, poder, controlo, voz e memória, incluindo obras que foram proibidas, censuradas ou alvo de restrições em diferentes países.

Entre os títulos disponíveis encontram-se The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood, Felon, de Reginald Dwayne Betts, bem como obras de Salman Rushdie e Olga Tokarczuk.

Em comunicado, aqui citado pela revista Rolling Stones, Dua Lipa descreveu a iniciativa como "uma parceria de sonho" e afirmou que o projeto concretiza uma ambição que alimenta desde a criação do seu clube de leitura.

"Quando fundei o Service95 Book Club, a minha ambição era que se tornasse uma casa para escritores e leitores, onde quer que estivessem e quaisquer que fossem as suas circunstâncias. Ler o mundo aproxima-nos, mas, infelizmente, nem todos são favoráveis a isso", afirmou.

A cantora explicou ainda que a seleção de obras pretende dar visibilidade a livros que desafiaram normas e enfrentaram tentativas de censura.

"Aqui encontrará cem livros que fazem perguntas ou que foram postos em causa. Alguns foram proibidos em escolas por abordarem temas como a raça ou a sexualidade. Outros, escritos para leitores LGBTQIA+, foram impedidos de ser expostos. Em alguns casos, os autores pagaram pelas suas palavras com a própria vida", declarou.

Para Dua Lipa, a biblioteca pretende ser "um santuário para livros que desapareceram, para autores cuja coragem desmascara estruturas de poder e de controlo e para leitores que recusam que lhes digam que livros podem ou não ler".

A artista deixa ainda um convite aos visitantes: "Convido-vos a visitar este espaço e a decidirem por vocês próprios o que merece estar nestas prateleiras. Porque, por vezes, o gesto mais subversivo que podemos fazer é ler um livro e depois falar sobre ele."

Também a Livraria Lello destacou o simbolismo da iniciativa. Francisca Pedro Pinto, responsável pela marca da livraria, afirmou que o projeto reforça uma missão que acompanha a instituição há mais de um século.

"Há 120 anos que a Livraria Lello assenta numa convicção simples: o livro é uma tecnologia de liberdade. A Manifesto Library nasce dessa crença", afirmou.

Segundo a responsável, "o que está em causa não é apenas o futuro da leitura, mas a capacidade de uma sociedade imaginar, interpretar e construir o seu próprio futuro".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.