Fragmentos de drones abatidos pelos sistemas de defesa aérea provocaram um incêndio nas instalações da refinaria. As autoridades indicaram que não há registo de feridos.

O ataque causou ainda danos em duas linhas de transmissão de alta tensão numa cidade situada a mais de 120 quilómetros da capital regional, também chamada Krasnodar. Na quinta-feira, um ataque semelhante já tinha provocado um grande incêndio na mesma refinaria, considerada um dos mais importantes pontos de transbordo de petróleo da Rússia.

No sábado, as forças ucranianas atacaram igualmente o porto de Kavkaz, também na região de Krasnodar, uma operação que causou três feridos, um dos quais em estado grave, segundo as autoridades locais.

Entretanto, o governador da região fronteiriça de Belgorod afirmou que um ataque maciço de artilharia ucraniana provocou danos significativos nas infraestruturas energéticas, levando a cortes no fornecimento de eletricidade, aquecimento e água. Belgorod é apontada como a região russa mais afetada pelos impactos diretos da guerra.

Também hoje, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que as defesas aéreas abateram durante a noite 170 drones ucranianos em 13 regiões da parte europeia do país, num dos maiores ataques registados nas últimas semanas. Segundo o relatório, 20 dos drones foram intercetados quando se dirigiam para Moscovo, que já tinha sido alvo de um ataque com 64 drones no sábado.

Além de Belgorod, foram também atingidas as regiões de Kursk e Bryansk, bem como Krasnodar, Rostov, Adiguésia, Tver, Kaluga, Tula, Volgogrado, Saratov e a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

No mesmo contexto, a agência de inteligência militar da Ucrânia, HUR, afirmou no sábado à noite ter atacado e danificado dois navios utilizados pelas forças armadas russas no Mar Negro. Segundo Kiev, o ferry ferroviário Slavyanin foi retirado de serviço e o navio Avantgarde sofreu danos significativos.

As autoridades russas confirmaram danos no porto de Kavkaz e num dos navios, mas não divulgaram detalhes adicionais sobre a extensão dos estragos.