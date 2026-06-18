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O ataque ocorreu numa altura em que o Presidente russo, Vladimir Putin, começou a receber, na noite de quarta-feira, líderes asiáticos para uma cimeira de dois dias entre a Rússia e a Associação de Nações do Sudeste Asiático, que decorre em Kazan, no centro do país.

“As forças de defesa aérea continuam a repelir um ataque de grande envergadura. Vários drones conseguiram atingir a MNPZ”, escreveu Sobianin na rede social Telegram, referindo-se a uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, localizada em Moscovo. Mais tarde, o autarca precisou que 52 drones tinham sido abatidos pelas defesas antiaéreas russas por volta das 04:15 locais (05:15 em Lisboa).

A refinaria MNPZ, situada no bairro de Kapotnia, no sudeste de Moscovo, pertence à Gazpromneft e assegura mais de um terço das necessidades de combustível da capital, incluindo o abastecimento dos aeroportos. Esta infraestrutura já tinha sido alvo de um ataque com drones ucranianos na terça-feira.

Na sequência do ataque desta madrugada, foi ativado um alerta aéreo no aeroporto de Sheremetyevo, um dos principais de Moscovo, levando à retirada de passageiros e trabalhadores dos terminais e das aeronaves para abrigos de segurança. As restrições foram levantadas pouco antes das 05:00 locais (06:00 em Lisboa), com o aeroporto a retomar gradualmente a operação normal.

Na região de Moscovo, os ataques provocaram ainda danos num edifício residencial e num centro comercial, sem registo de feridos, segundo o governador regional, Andrei Vorobiov.

Mais de quatro anos após o início do conflito, a Rússia continua a atacar a Ucrânia quase diariamente, num confronto que se tornou o mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e que, até ao momento, não apresenta uma saída diplomática clara. Em resposta, a Ucrânia tem intensificado os ataques em território russo, incluindo em zonas afastadas da fronteira, visando sobretudo infraestruturas ligadas ao transporte e armazenamento de hidrocarbonetos, numa tentativa de limitar a capacidade de Moscovo para financiar o esforço de guerra.

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