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O Serviço Estatal de Guarda Fronteiriça da Ucrânia informou que drones russos atingiram durante a noite a zona da passagem de Tabaky, no sul da região de Odessa.
Na sequência dos danos provocados pelo ataque, escreve a Euronews, a circulação no posto fronteiriço foi suspensa e os carros e passageiros estão a ser encaminhados para outras passagens entre a Ucrânia e a Moldávia.
As autoridades ucranianas informaram também os responsáveis moldavos em Chisinau sobre o incidente.
Na quinta-feira, um caça F-16 da Força Aérea romena destruiu um drone marítimo carregado com explosivos que se aproximava de uma das principais infraestruturas energéticas da Roménia.
Dois F-16 foram enviados para intercetar o aparelho. As autoridades romenas consideraram que o drone poderia representar uma ameaça para as centenas de pessoas que trabalhavam na zona e para infraestruturas energéticas críticas.
O incidente ocorreu poucas horas depois de outro drone ter entrado no espaço aéreo romeno e acabado por cair perto da fronteira com a Ucrânia.
O Presidente romeno, Nicuşor Dan, responsabilizou a Rússia pelo incidente e condenou aquilo que classificou como uma escalada de “incidentes irresponsáveis” por parte de Moscovo.
Europa mantém-se em alerta
No último ano, vários episódios deste tipo levaram os países europeus a reforçar os sistemas de deteção e defesa contra drones, incluindo planos para criar uma chamada “muralha de drones” ao longo das fronteiras da União Europeia.
A NATO reforçou também a presença militar no flanco leste da Aliança através do programa Eastern Sentry, criado depois de uma violação do espaço aéreo polaco.
Alguns responsáveis europeus têm considerado que estas incursões poderão estar a servir para testar a capacidade de resposta da NATO perante potenciais ameaças russas.
O Kremlin, por sua vez, rejeitou acusações semelhantes relacionadas com alguns dos voos de drones não identificados registados em território europeu, classificando-as como “infundadas”.
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