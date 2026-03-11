"As autoridades confirmam que dois drones caíram nas proximidades do Aeroporto Internacional do Dubai (DXB) há pouco tempo, resultando em ferimentos leves em dois cidadãos ganenses e um cidadão do Bangladesh, e ferimentos moderados em um cidadão indiano. O tráfego aéreo está a funcionar normalmente", referiu o gabinete de imprensa do governo dos Emirados Árabes Unidos nas redes sociais esta manhã.

No aeroporto, devido a questões de segurança, foram distribuídos folhetos às pessoas para que se mantenham longe das janelas.

