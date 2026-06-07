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Segundo o The Guardian, um drone Shahed russo provocou danos substanciais num edifício utilizado para armazenar combustível nuclear usado junto à desativada central nuclear de Chornobyl, numa ação que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou como deliberada e “extremamente vil”.

O ataque ocorreu cerca das 2h00 da madrugada deste domingo e teve como alvo o edifício de receção da instalação de armazenamento de combustível irradiado. Embora a estrutura estivesse vazia de contentores no momento do impacto, o ataque a uma infraestrutura considerada sensível foi interpretado como uma demonstração de força por parte de Moscovo, num contexto de intensificação dos ataques aéreos de longo alcance entre os dois países.

“Até ao momento, não se verifica qualquer agravamento dos limites de segurança radiológica. Mas há claramente um agravamento da arrogância da Rússia, que já era extremamente elevada”, afirmou Zelensky. O presidente ucraniano acrescentou ainda que se tratava de uma infraestrutura crítica e de um ataque particularmente grave.

De acordo com o jornal britânico, Zelenskyy tinha previsto reunir-se este domingo, em Londres, com Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz durante uma cimeira dedicada ao conflito em curso.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, condenou o ataque através da rede social X, afirmando que não é a primeira vez que forças russas colocam instalações nucleares ucranianas em risco. Segundo o governante, as ameaças russas à segurança nuclear são “sistémicas, deliberadas e inaceitáveis”.

A instalação atingida localiza-se a cerca de 14 quilómetros da central de Chornobyl, palco, em 1986, do pior acidente nuclear da história.

Após o ataque, deflagrou um incêndio numa área de aproximadamente 40 metros quadrados, entretanto extinto. Não houve feridos entre o pessoal presente. A empresa estatal ucraniana de energia nuclear, Energoatom, informou que os níveis de radiação permaneceram dentro dos parâmetros normais.

Por sua vez, a International Atomic Energy Agency anunciou que os seus especialistas se preparavam para visitar o local. A organização confirmou que, apesar dos danos significativos provocados pelo ataque, os níveis de radiação continuavam dentro dos valores estabelecidos.

A instalação centralizada de armazenamento de combustível nuclear usado foi concebida para assegurar o armazenamento de longo prazo do combustível irradiado proveniente das centrais nucleares ucranianas.

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